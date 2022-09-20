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АНАЛІТИКА

Британія ще зважує, чи приєднуватись до нового політичного формату ЄС

 

Велика Британія ще зважує, чи долучатися наступного місяця до нового європейського політичного формату, ініційованого президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це йдеться у публікації BBC, пише "Європейська правда".

Перша зустріч нового формату співпраці - Європейської політичної спільноти - має відбутися у Празі на початку жовтня.

Даунінг-стріт наразі хоче побачити детальнішу інформацію про саміт до того, як прем'єр-міністр Ліз Трасс дасть згоду бути присутньою на ньому. Остаточне рішення щодо участі Лондона ще не ухвалене.

Еммануель Макрон у травні висунув ідею створити новий формат співпраці європейських країн, у якому обговорюватимуть безпеку, енергетику та транспорт, а також пересування людей, особливо молоді. Широкий намір полягає в тому, щоб створити форум, який виходить за межі безпосередньо 27 держав-членів ЄС.

Подібні ідеї висувалися протягом десятиліть, але це перший великий поштовх для такого форуму після виходу Британії з Євросоюзу.

Британські чиновники, як повідомляється, шукають гарантії того, що на зустрічі не надто домінуватимуть країни чи інституції ЄС. Британія каже, що хотіла б бачити інших "великих гравців" з-за меж ЄС.

На саміт буде запрошено всіх 27 членів ЄС, а також Британію, Україну, Норвегію, Швейцарію та Туреччину.

Також будуть запрошені шість країн Західних Балкан, Ісландія, Ліхтенштейн, Молдова, Грузія, Вірменія та Азербайджан.

За даними BBC, є ознаки того, що перш ніж надати відповідь, Лондон хоче проконсультуватися з урядом України та з НАТО.

Попередній порядок денний зустрічі 6 жовтня у Празі передбачає, що обговорення буде зосереджено на вторгненні Росії в Україну, економіці та енергетичній кризі в Європі.

Відносини між Брюсселем і Лондоном були напружені через суперечку про домовленості після Brexit для Північної Ірландії.

Макрон підкреслював, що Європейська політична спільнота є доповненням, а не альтернативою процесу вступу до ЄС.
Ключові теги: Британія, ЄС
 

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