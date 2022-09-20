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Британія ще зважує, чи приєднуватись до нового політичного формату ЄС
15:03 20.09.2022 |
Велика Британія ще зважує, чи долучатися наступного місяця до нового європейського політичного формату, ініційованого президентом Франції Еммануелем Макроном.
Про це йдеться у публікації BBC, пише "Європейська правда".
Перша зустріч нового формату співпраці - Європейської політичної спільноти - має відбутися у Празі на початку жовтня.
Даунінг-стріт наразі хоче побачити детальнішу інформацію про саміт до того, як прем'єр-міністр Ліз Трасс дасть згоду бути присутньою на ньому. Остаточне рішення щодо участі Лондона ще не ухвалене.
Еммануель Макрон у травні висунув ідею створити новий формат співпраці європейських країн, у якому обговорюватимуть безпеку, енергетику та транспорт, а також пересування людей, особливо молоді. Широкий намір полягає в тому, щоб створити форум, який виходить за межі безпосередньо 27 держав-членів ЄС.
Подібні ідеї висувалися протягом десятиліть, але це перший великий поштовх для такого форуму після виходу Британії з Євросоюзу.
Британські чиновники, як повідомляється, шукають гарантії того, що на зустрічі не надто домінуватимуть країни чи інституції ЄС. Британія каже, що хотіла б бачити інших "великих гравців" з-за меж ЄС.
На саміт буде запрошено всіх 27 членів ЄС, а також Британію, Україну, Норвегію, Швейцарію та Туреччину.
Також будуть запрошені шість країн Західних Балкан, Ісландія, Ліхтенштейн, Молдова, Грузія, Вірменія та Азербайджан.
За даними BBC, є ознаки того, що перш ніж надати відповідь, Лондон хоче проконсультуватися з урядом України та з НАТО.
Попередній порядок денний зустрічі 6 жовтня у Празі передбачає, що обговорення буде зосереджено на вторгненні Росії в Україну, економіці та енергетичній кризі в Європі.
Відносини між Брюсселем і Лондоном були напружені через суперечку про домовленості після Brexit для Північної Ірландії.
Макрон підкреслював, що Європейська політична спільнота є доповненням, а не альтернативою процесу вступу до ЄС.
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