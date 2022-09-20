Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Населення світу багатіло рекордними темпами, але 2022 року зростання сповільниться, - Credit Suiss

 

Сукупне світове багатство 2021 року зростало швидкими темпами і до кінця досягло 463,6 трлн доларів. Однак світова інфляція та російсько-українська війна, ймовірно, перешкоджатимуть створенню реального багатства у найближчі кілька років.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на щорічну доповідь Global Wealth Report швейцарського банку Credit Suisse.

За даними банку, у 2021 році багатство на одного дорослого зросло на 12,7% без урахування обмінних курсів до 87 489 доларів, що є найшвидшим річним темпом, який коли-небудь зареєстрований.

Як зазначають у Credit Suisse, 2021 рік став найкращим роком для добробуту домогосподарств, чому сприяло повсюдне зростання цін на акції та сприятливе середовище, створене політикою центральних банків у 2020 році щодо зниження відсоткових ставок, але за рахунок інфляційного тиску.

Підвищення відсоткових ставок у 2022 році вже мало негативний вплив на ціни облігацій та акцій, а також, ймовірно, перешкоджатиме інвестиціям у нефінансові активи. Інфляція та вищі відсоткові ставки можуть сповільнити зростання добробуту домогосподарств у найближчому майбутньому, навіть якщо номінальний валовий внутрішній продукт (ВВП) зростатиме щодо швидких темпів, прогнозованих цього року, вважають у банку.

"Ймовірно, ще зарано повною мірою оцінювати вплив інфляції, кризи в Україні, кризи ланцюжка поставок, але, ймовірно, ми побачимо деякі зміни у зростанні світового добробуту у 2022 році", - сказав голова ради директорів Credit Suisse Group Аксель Леманн.

За даними банку, всі регіони зробили свій внесок у зростання світового добробуту, але домінували Північна Америка та Китай, при цьому на Північну Америку припадало трохи більше половини зростання світового багатства, а на Китай - ще чверть. Навпаки, на Африку, Європу, Індію та Латинську Америку разом припадало лише 11,1% глобального зростання добробуту. Цей низький показник відображає повсюдне зниження курсу долара США у цих регіонах. У відсотковому відношенні найвищі темпи зростання були зареєстровані в Північній Америці та Китаї (близько 15%), тоді як зростання 1,5% у Європі було найнижчим серед регіонів.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,5247
  0,0183
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 11:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8932  0,28 0,69 41,8368  0,28 0,68
EUR 40,4755  0,25 0,62 41,6565  0,25 0,61

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес