Казахстан почав затримувати російські вантажівки з товарами з ЄС

У Казахстані почали затримувати російські вантажівки із товарами з Європи. Вже відомо про вісім затриманих автопоїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляє пропагандистське видання "Известия" з посиланням на Асоціацію міжнародних автомобільних перевізників, йдеться про транзитне транспортування європейських товарів до Росії.

"Ми знаємо про вісім випадків затримання автопоїздів російських перевізників. Частина з них перебуває на стоянках для порушників, щодня зберігання на яких обходиться дорого. Інші - на митних терміналах. Деякі автопоїзди стоять прямо на дорозі. Усі документи у водіїв вилучили, тому вони нікуди не можуть виїхати", - розповіли в асоціації.

Зазначається, що вантажівки затримують, оскільки Астана запровадила нові вимоги для транзиту.

