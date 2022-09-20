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ОАЕ прискорили реалізацію плану зі збільшення потужностей з видобутку нафти
12:13 20.09.2022 |
Об'єднані Арабські Емірати прискорили реалізацію плану зі збільшення потужностей з видобутку нафти, повідомили агентству Bloomberg джерела.
«Об'єднані Арабські Емірати прискорили реалізацію плану зі збільшення своїх потужностей з видобутку нафти, оскільки вони намагаються отримати прибуток від своїх запасів нафти до того, як світ перейде на більш чисту енергію», - повідомили агентству джерела.
За їхніми даними, компанія Abu Dhabi National Oil Co., яка качає майже всю нафту ОАЕ, хоче виробляти 5 мільйонів барелів на день (б/д) до 2025-го, а не до 2030 року, як було оголошено раніше.
Як повідомили джерела, нова мета буде важкодосяжною і може збільшити витрати на проєкт, який і так мав коштувати мільярди доларів.
Державна компанія Adnoc попросила міжнародні компанії, які є партнерами на її родовищах, підвищити рівень видобутку у довгостроковій перспективі на 10% або більше, зі слів джерел. При цьому наголошується, що ОАЕ у разі досягнення мети до 2025 року можуть спробувати збільшити свої потужності до 6 мільйонів б/д до кінця десятиліття.
Минулого місяця щоденний видобуток нафти в ОАЕ становив трохи менше 3,4 млн барелів.
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