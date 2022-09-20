Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Пакистані збудують СПГ-термінал вартістю $500 млн – Bloomberg

 

Пакистанська держкомпанія Pakistan State Oil (PSO) планує звести СПГ-термінал, вартість якого становитиме $500 млн, передає Bloomberg, посилаючись на головного виконавчого директора держкомпанії Сайєда Мухаммада Таха.

Згідно з оприлюдненою інформацією, цей термінал стане третім у країні. Очікується, що на його будівництво піде чотири роки. Інших деталей цього проєкту не уточнюють.

Pakistan State Oil - найбільший імпортер і роздрібний продавець палива в Пакистані. Згідно з повідомленням, будівництво терміналу стане частиною плану з диверсифікації бізнесу компанії.

Як повідомив Таха, PSO вже домовилася з кількома великими клієнтами й розпочала попередню підготовку. Додається, що в рамках цього проєкту буде збудовано перше у Пакистані сховище скрапленого природного газу.

За останні десять років Пакистан став одним із найбільш швидко зростаючих ринків СПГ. Цей вид палива використовується в країні переважно для виробництва електроенергії, проте різке зростання цін на енергоресурси, на яке влада пішла заради отримання фінансування від МВФ, призвело до дефіциту сировини і збоїв в електропостачанні.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Пакистан
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,5064
  0,0457
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 11:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8932  0,28 0,69 41,8368  0,28 0,68
EUR 40,4755  0,25 0,62 41,6565  0,25 0,61

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес