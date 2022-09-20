Фінансові новини
- |
- 20.09.22
- |
- 12:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Пакистані збудують СПГ-термінал вартістю $500 млн – Bloomberg
12:08 20.09.2022 |
Пакистанська держкомпанія Pakistan State Oil (PSO) планує звести СПГ-термінал, вартість якого становитиме $500 млн, передає Bloomberg, посилаючись на головного виконавчого директора держкомпанії Сайєда Мухаммада Таха.
Згідно з оприлюдненою інформацією, цей термінал стане третім у країні. Очікується, що на його будівництво піде чотири роки. Інших деталей цього проєкту не уточнюють.
Pakistan State Oil - найбільший імпортер і роздрібний продавець палива в Пакистані. Згідно з повідомленням, будівництво терміналу стане частиною плану з диверсифікації бізнесу компанії.
Як повідомив Таха, PSO вже домовилася з кількома великими клієнтами й розпочала попередню підготовку. Додається, що в рамках цього проєкту буде збудовано перше у Пакистані сховище скрапленого природного газу.
За останні десять років Пакистан став одним із найбільш швидко зростаючих ринків СПГ. Цей вид палива використовується в країні переважно для виробництва електроенергії, проте різке зростання цін на енергоресурси, на яке влада пішла заради отримання фінансування від МВФ, призвело до дефіциту сировини і збоїв в електропостачанні.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Обшук у Коломойського. Чим небезпечний для Зеленського новий поворот у справі «Укрнафти»
ТОП-НОВИНИ
|Окупанти обстріляли Південноукраїнську АЕС
|Зеленський не виключає, що Київ повертатиме Крим дипломатичним шляхом
|Детективи НАБУ провели обшук у Коломойського у Буковелі
|Під дахом Банкової. Навіщо у Зеленського рятують УПЦ МП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Казахстан почав затримувати російські вантажівки з товарами з ЄС
|ЄС фінально погодив виділення 5 млрд макрофіну для України
|ОАЕ прискорили реалізацію плану зі збільшення потужностей з видобутку нафти
|У Пакистані збудують СПГ-термінал вартістю $500 млн – Bloomberg
|Кабмін дозволив продати Польщі 100 000 тонн вугілля
|Туреччина відмовила пілотам з РФ у навчанні на авіатренажерах
Бізнес
|Jeep презентував три позашляховики: Recon, Wagoneer S та Avenger
|Німецька IT-компанія DeepL додала українську мову до свого перекладу
|Ракета компанії Blue Origin вибухнула через хвилину після запуску
|Lincoln представив оновлений позашляховик Corsair
|Біля берегів Норвегії протестують 135-метровий вітряк із вертикальними лопатями для морських електростанцій
|З 2025 року дахи всіх нових будинків у Токіо почнуть оснащувати сонячними панелями
|Дизельним двигунам придумали порятунок