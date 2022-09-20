У Пакистані збудують СПГ-термінал вартістю $500 млн – Bloomberg

Пакистанська держкомпанія Pakistan State Oil (PSO) планує звести СПГ-термінал, вартість якого становитиме $500 млн, передає Bloomberg, посилаючись на головного виконавчого директора держкомпанії Сайєда Мухаммада Таха.

Згідно з оприлюдненою інформацією, цей термінал стане третім у країні. Очікується, що на його будівництво піде чотири роки. Інших деталей цього проєкту не уточнюють.

Pakistan State Oil - найбільший імпортер і роздрібний продавець палива в Пакистані. Згідно з повідомленням, будівництво терміналу стане частиною плану з диверсифікації бізнесу компанії.

Як повідомив Таха, PSO вже домовилася з кількома великими клієнтами й розпочала попередню підготовку. Додається, що в рамках цього проєкту буде збудовано перше у Пакистані сховище скрапленого природного газу.

За останні десять років Пакистан став одним із найбільш швидко зростаючих ринків СПГ. Цей вид палива використовується в країні переважно для виробництва електроенергії, проте різке зростання цін на енергоресурси, на яке влада пішла заради отримання фінансування від МВФ, призвело до дефіциту сировини і збоїв в електропостачанні.

