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Туреччина відмовила пілотам з РФ у навчанні на авіатренажерах
11:32 20.09.2022 |
Турецький навчальний центр Turkish Airlines не проводитиме підготовку російських пілотів на тренажерах імітації польоту (FSTD).
Про це повідомляє The Insider.
У повідомленні Центру зазначається, що через посилення санкцій Європейського агентства з безпеки польотів (EASA), що сертифікував усі тренажери FSTD, навчальний центр Turkish Airlines змушений припинити роботу з компаніями з Росії.
Анонімні джерела видання додали, що будь-які особи та організації, які співпрацюють з авіакомпаніями із РФ, ризикують потрапити під вторинні санкції.
Відповідно, якщо авіаційний навчальний центр у Туреччині продовжить навчати російських пілотів, EASA може відкликати його сертифікат. За словами експертів, за Turkish Airlines таке рішення неминуче прийматимуть й інші навчальні центри.
"Є ймовірність, що навчальний центр Turkish Airlines не буде єдиною організацією, яка відмовила пілотам російських авіакомпаній у підготовці. Зрозуміло, що є навчальні центри авіакомпаній Близького Сходу - ці країни поки що не приєдналися до санкцій, тож у якомусь центрі Emirates наші пілоти зможуть проходити підготовку. Але це далі і, швидше за все, дорожче, якщо Emirates не демпінгуватиме", - розповіло джерело.
Саме у Туреччині російські пілоти проходили навчання на тих тренажерах, які після закриття Європи стали недоступними. І навіть за регулярної практики польотів тренажерна підготовка залишається для пілотів обов'язковою.
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