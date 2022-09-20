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АНАЛІТИКА

В ЄС обговорять скасування одноголосного принципу ухвалення санкцій

 

Міністри країн ЄС на зустрічі у Брюсселі обговорять пропозицію скасувати чи обмежити одноголосний принцип ухвалення рішень з питань зовнішньої політики.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

"Я дуже оптимістична щодо того, що можна досягти прогресу у питанні голосування кваліфікованою більшістю", - заявила міністр Німеччини у справах Європи Анна Люрманн перед зустріччю.

Сьогодні кожна країна ЄС має право вето з таких питань, як санкції проти Росії.

"Ми обговорюємо області, в яких це може бути можливо, особливо в галузі загальної зовнішньої та безпекової політики", - сказала Люрманн, додавши, що спільна відповідь блоку Росії неодноразово "зупинялася однією державою-членом".

Міністри розглядають механізм, який дозволяє країнам переходити від одноголосності до голосування більшістю у Раді ЄС без необхідності зміни договорів ЄС.

Як відомо, Угорщина регулярно блокує рішення ЄС щодо санкцій проти Росії, вимагаючи різних поступок чи внесення поправок.

Нагадаємо, Європейська комісія 18 вересня рекомендувала не виділяти Угорщині 65% коштів (7,5 млрд євро) за трьома програмами з ключового фонду ЄС через проблеми з верховенством права. Водночас Єврокомісія заклала основу для можливого компромісу, який дозволить Будапешту зберегти гроші.
Ключові теги: ЄС
 

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