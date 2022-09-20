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АНАЛІТИКА

PepsiCo припинила виробництво Pepsi, 7Up та Mountain Dew в Росії, – Reuters

 

Компанія PepsiCo припинила виробництво напоїв Pepsi, 7UP і Mountain Dew у Росії. Про призупинення продажів та випуску компанія оголосила ще на початку березня.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву компанії.

Зазначається, що раніше журналісти виявили у магазинах та спортзалах Москви банки та пляшки Pepsi, які були вироблені у липні-серпні на заводах у Росії.

У коментарі для Reuters американська компанія заявила, що припинила виробництво концентратів для PepsiCola, Mirinda, 7Up і Mountain Dew в Росії.

"Згодом усі концентрати в Росії були вичерпані, і виробництво припинилося", - заявив представник PepsiCo 8 вересня.

Він також наголосив, що ситуація відповідає "заяві, яку ми зробили в березні 2022 року", проте відмовився надати оновлену інформацію про продажі та про те, чи були вони припинені.

Нагадаємо, у березні PepsiCo заявила, що припинить реалізацію в РФ газованих напоїв під своїми брендами, проте продовжить продавати товари повсякденного попиту, такі як молоко та інші молочні продукти, дитячі суміші та дитяче харчування.

Компанія працює в Росії понад 60 років, і її напої були одним із небагатьох західних продуктів, дозволених у Радянському Союзі до його розпаду.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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