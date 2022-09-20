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АНАЛІТИКА

Блінкен зустрівся з главами МЗС Вірменії та Азербайджану

 

Держсекретар США Ентоні Блінкен у понеділок, 19 вересня, провів у Нью-Йорку тристоронню зустріч із міністрами закордонних справ Вірменії та Азербайджану - Араратом Мірзояном та Джейхуном Байрамовим. Це були перші прямі переговори сторін із початку останнього загострення конфлікту навколо Нагірного Карабаху, наголосили у Держдепі.

Як повідомив прес-секретар американського зовнішньополітичного відомства Нед Прайс, під час зустрічі з Мірзояном і Байрамовим Блінкен висловив співчуття у зв'язку із загибеллю людей у ​​ході конфлікту та наголосив на необхідності запобігання подальшим бойовим діям.

"Вони обговорили подальші кроки (у бік деескалації конфлікту. - Ред.), а держсекретар закликав сторони зустрітися ще раз до кінця місяця", - зазначив Прайс.

Готовність Вірменії та Азербайджану до миру

У коментарі, зробленому перед зустріччю з главами МЗС Вірменії та Азербайджану, Блінкен зазначив, що Вашингтон "натхненний тим фактом, що бої припинилися і за останні кілька днів не було нових військових дій".

Днем раніше, 18 вересня, Ентоні Блінкен зателефонував президенту Азербайджану Ільхаму Алієву і закликав його дотримуватися перемир'я на кордоні з Вірменією, відвести війська і вирішувати всі спірні питання шляхом мирних переговорів.

16 вересня Блінкен також провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Як сказав держсекретар США 19 вересня, як Пашинян, так і Алієв запевнили, що вони готові до встановлення миру. "Військового вирішення розбіжностей між Вірменією та Азербайджаном не існує. Але є, я думаю, шлях до міцного світу, який розв'яже розбіжності дипломатичним шляхом. Сполучені Штати готові зробити все можливе, щоб підтримати ці зусилля", - зазначив Блінкен.

Пілоси про конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

18 вересня голова Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі під час візиту до Вірменії заявила, що засуджує "незаконні та смертоносні атаки Азербайджану" на прикордонну територію Вірменії. Зі свого боку, Баку розкритикував цю заяву за "необґрунтовані та несправедливі звинувачення", висунуті проти Азербайджану, і назвав їх "неприйнятними".

Того ж дня у Єревані кілька сотень демонстрантів влаштували протест із вимогою виходу Вірменії з Організації договору колективної безпеки (ОДКБ). На думку протестувальників, організація не вжила жодних заходів для запобігання атакам проти Вірменії з боку Азербайджану.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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