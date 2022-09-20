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Німеччина заповнила газові сховища більш ніж на 90%
09:54 20.09.2022 |
Заповненість газових сховищ у Німеччині перевищила 90% - попри повну зупинку "Північного потоку", свідчать дані операторів європейських сховищ.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Deutschlandfunk.
Згідно з планами уряду, до 1 листопада сховища потрібно заповнити на щонайменш 95%. Ці обсяги приблизно відповідають стандартним обсягам споживання на січень-лютий.
Як відомо, з початку вересня "Газпром" повністю зупинив "Північний потік". Відтоді Німеччина отримує увесь газ через трубопроводи з Норвегії, Нідерландів та Бельгії, а ближче до кінця року на північному узбережжі почнуть роботу перші два СПГ-термінали. Як повідомлялося, Берлін домовляється про постачання також з ОАЕ, Катаром та африканськими країнами.
Загалом у ЄС рівень заповненості сховищ складає в середньому 86% та випереджує графік, згідно з яким потрібно було досягти 80% до 1 листопада.
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