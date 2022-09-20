Бішкек та Душанбе підписали документ про мир на кордоні

Киргизстан і Таджикистан підписали робочий протокол щодо стабілізації обстановки, збереження та зміцнення миру на кордоні двох країн. Про це повідомив журналістам у понеділок, 19 вересня, голова Державного комітету нацбезпеки (ДКНБ) Киргизстану Камчібек Ташієв, який поставив свій підпис під цим документом з киргизької сторони. З боку Таджикистану протокол підписав голова ДКНБ Саймумін Ятімов.

Конфлікт на кордоні Киргизстану та Таджикистану

Ситуація на кордоні між Киргизстаном та Таджикистаном загострилася 14 вересня, коли на трьох її ділянках у Баткенському районі розпочалася перестрілка між прикордонниками.

Бішкек звинуватив Душанбе у стягуванні до кордону важкої бойової техніки та у використанні "всього арсеналу" для обстрілу території Киргизстану в спробі захопити її. МНС країни повідомило про евакуацію 136 тисяч людей із зони зіткнень, у Баткенському районі було введено режим надзвичайного стану.

У свою чергу, Таджикистан звинуватив киргизькі сили в обстрілі низки таджицьких прикордонних населених пунктів із "важкої зброї".

За даними Киргизстану, внаслідок загострення прикордонного конфлікту загинули 59 жителів країни, кількість постраждалих склала 183 особи. У свою чергу, Таджикистан оприлюднив дані про загибель щонайменше 33 таджицьких громадян, у тому числі жінок та дітей. Понад 23 особи отримали поранення.

Конфлікти на кордоні двох країн регулярно трапляються через відсутність маркування на приблизно 70 спірних ділянках. Загалом станом на липень 2022 року із 972 кілометрів кордону країни узгодили близько 600 кілометрів.