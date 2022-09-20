Посольство РФ у Албанії переїхало з вулиці Вільної України

Посольство Росії в Албанії виїхало з будівлі, розташованої на вулиці в Тирані, яку перейменували на вулицю Вільної України після початку повномасштабної російської агресії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Exit.al.

Ще у квітні, коли відбулося перейменування, дипломатична установа призупинила роботу "з технічних причин". Минулого тижня вона анонсувала переїзд, а зі старої будівлі вже прибрали прапори.

Згідно з даними Google Maps, нова адреса російського посольства - вулиця Дервіш Шаба, розташована далеко від вулиці Вільної України.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Тирана, як і багато інших європейських міст, долучилася до негласної кампанії з перейменування вулиць, на яких розташовані російські дипустанови, на честь українського народу.

Якби посольство РФ залишилося на вулиці Вільної України, йому б довелося вказувати цю адресу - по суті, підтримку України - в усіх офіційних документах.

Вулиця Вільної України після перейменування стала популярною серед туристів у Тирані, які фотографувалися на тлі нового вказівника, за яким був розташований російський прапор. Згодом на вулиці з'явилися українські прапори, а тротуар було розмальовано в синій і жовтий кольори.