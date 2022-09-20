Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Посольство РФ у Албанії переїхало з вулиці Вільної України

 

Посольство Росії в Албанії виїхало з будівлі, розташованої на вулиці в Тирані, яку перейменували на вулицю Вільної України після початку повномасштабної російської агресії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Exit.al.

Ще у квітні, коли відбулося перейменування, дипломатична установа призупинила роботу "з технічних причин". Минулого тижня вона анонсувала переїзд, а зі старої будівлі вже прибрали прапори.

Згідно з даними Google Maps, нова адреса російського посольства - вулиця Дервіш Шаба, розташована далеко від вулиці Вільної України.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Тирана, як і багато інших європейських міст, долучилася до негласної кампанії з перейменування вулиць, на яких розташовані російські дипустанови, на честь українського народу.

Якби посольство РФ залишилося на вулиці Вільної України, йому б довелося вказувати цю адресу - по суті, підтримку України - в усіх офіційних документах.

Вулиця Вільної України після перейменування стала популярною серед туристів у Тирані, які фотографувалися на тлі нового вказівника, за яким був розташований російський прапор. Згодом на вулиці з'явилися українські прапори, а тротуар було розмальовано в синій і жовтий кольори.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,5064
  0,0457
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 11:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8932  0,28 0,69 41,8368  0,28 0,68
EUR 40,4755  0,25 0,62 41,6565  0,25 0,61

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес