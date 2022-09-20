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АНАЛІТИКА

Швейцарія остаточно затвердила придбання 36 американських F-35

 

Очільник Національної служби з питань озброєнь Швейцарії та директор програми винищувачів F-35A в понеділок підписали і, таким чином, остаточно затвердили угоду про придбання 36 американських літаків F-35.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресреліз Федеральної ради Швейцарії.

Угода вартістю 6,035 мільярда швейцарських франків (близько шести мільярдів євро) передбачає поставку американським виробником Lockheed Martin винищувачів F-35 протягом 2027-2030 років.

Крім того, у вартість угоди входять додаткове обладнання, озброєння та боєприпаси до нього, матеріально-тилове забезпечення, підготовка військовослужбовців і тренувальні системи.

Також, як зазначили у Федеральній раді Швейцарії, країна уклала з Lockheed Martin окрему угоду про співпрацю із швейцарською промисловістю вартістю близько 2,9 мільярда франків.

Раніше опоненти угоди намагалися її заблокувати шляхом скликання референдуму. Вони стверджували, що літаки обходяться Швейцарії надто дорого і можуть надійти із затримками.

Своєю чергою швейцарська влада апелювала до результату референдуму 2020 року, на якому понад половина громадян країни підтримала виділення шести мільярдів франків на закупівлю F-35.

Минулого тижня угоду схвалив парламент Швейцарії.
 

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