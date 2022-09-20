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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Угорщині почали виконувати вимоги Єврокомісії, щоб отримати заблоковані 7,5 млрд євро

 
Міністерка юстиції Угорщини Юдіт Варґа в понеділок внесла до парламенту країни пакет законопроєктів, спрямованих на виконання вимог Європейської комісії задля розблокування 7,5 мільярда доларів фінансування.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Варґа написала у Facebook.

Перший із поданих законопроєктів має на меті впорядкувати відносини Угорщини з Європейським управлінням з питань запобігання шахрайству (OLAF), забезпечивши співпрацю з боку угорських податківців у розслідуваннях, пов'язаних із коштами ЄС.

Також документ зобов'язує компанії з управління державними активами публікувати тендери і визначає додаткові запобіжники проти конфлікту інтересів у таких управлінських структурах.

"Угорщина поки не втратила ресурси ЄС і, з огляду на рішення Європейської комісії в неділю, ця небезпека навіть не є загрозою. Якщо угорський уряд виконає вимоги, процедура оцінювання буде завершена до кінця року", - впевнена міністерка юстиції.

Вона запевнила, що угорська влада "в наступні тижні й місяці зосередиться на виконанні зобов'язань".

Нагадаємо, Європейська комісія в неділю рекомендувала не виділяти Угорщині 65% коштів (7,5 млрд євро) за трьома програмами з ключового фонду ЄС через проблеми з верховенством права. Водночас Єврокомісія заклала основу для можливого компромісу, який дозволить Будапешту зберегти гроші.

Для Брюсселя рекомендація Раді ЄС застосувати це покарання проти Угорщини є наступним кроком у процесі санкційного механізму, який він запустив проти Угорщини в квітні через проблеми з верховенством права. Механізм дозволяє Брюсселю накладати фінансові санкції на країни-члени "для захисту бюджету", якщо вони порушили основні цінності ЄС.

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава виступає проти намірів Брюсселя фінансово покарати Угорщину. А у Словаччині думки щодо планів Брюсселя покарати Угорщину на 7,5 млрд євро розділилися.
 

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