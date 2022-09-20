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АНАЛІТИКА

На півночі Німеччини починається будівництво LNG-термінала

 

Будівництво термінала скрапленого газу на півночі Німеччини, поблизу міста Любмін, має розпочатися вже цього тижня.

Про це повідомила компанія-будівельник Deutsche ReGas GmbH & Co. KGaA, передає кореспондент Укрінформу.

«У вівторок, 20 вересня, розпочнеться будівництво першого повністю приватного фінансованого термінала скрапленого газу FSRU1 Deutsche Ostsee, розробленого компанією Deutsche ReGas із Любміна», - зазначається у пресрелізі.

Компанія називає це важливою віхою для проєкту, над яким міжнародна команда досвідчених професіоналів працювала місяцями.

Будівельні роботи спрямовані на модернізацію Любмінського промислового порту для особливо великих суден і створення причалу в його східній частині. З великих танкерів, які стоять на якорі біля Любміна, газ доставлятимуть до порту за допомогою менших суден і подаватимуть у наявну газову мережу.

Уточнюється, що останній з необхідних для будівництва дозволів отримано 14 вересня.

З 1 грудня цього року термінал має почати постачати у німецьку газову мережу далекого сполучення до 4,5 млрд куб. м газу на рік, стверджують у компанії.

Любмін - одне з кількох місць, де планується побудувати термінали для скрапленого газу на заміну російському паливу, постачання якого було повністю припинено.

Слід зауважити, що саме до Любміна протягнуті газопроводи «Північний потік-1» і «Північний потік-2».

Німецька енергетична компанія RWE і норвезька Stena-Power також планують побудувати у Любміні плавучий газовий термінал. Зафрахтований урядом термінал має бути готовий до експлуатації до кінця 2023 року.

Раніше канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що перший LNG-термінал розпочне функціонувати в січні наступного року.
 

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