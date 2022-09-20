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АНАЛІТИКА

Глави МЗС Вірменії, Азербайджану і США проведуть тристоронню зустріч в Нью-Йорку

 

З ініціативи США у понеділок в Нью-Йорку відбудеться тристороння зустріч міністра закордонних справ Вірменії Арарата Мірзояна, держсекретаря Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Азербайджану Джейхуна Байрамова.

Про це повідомив речник МЗС Вірменії, пише "Європейська правда".

Глави МЗС Вірменії та Азербайджану перебувають у Нью-Йорку для участі у 77-й сесії Генасамблеї ООН.

Востаннє Мірзоян та Байрамов зустрічалися 16 липня у Тбілісі. Це була перша двостороння зустріч глав МЗС двох країн з 2020 року без посередників. Переговори відбулися на тлі неанонсованого візиту до Єревана голови ЦРУ Вільяма Бернса, який зустрівся з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном та головою вірменського Радбезу.

У липні Ентоні Блінкен запропонував допомогу США Вірменії і Азербайджану для досягнення миру.

У травні у Душанбе відбулася тристороння зустріч міністрів закордонних справ за участю глави МЗС Росії Сергія Лаврова.

Днями Єреван відвідала спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. Вона засудила нещодавні атаки Азербайджану проти Вірменії і зазначила, що США готові надати підтримку демократії, суверенітету та територіальній цілісності Вірменії.
 

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