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АНАЛІТИКА

Тайвань не продовжив безвіз для росіян

 

Частково визнаний Тайвань вирішив не продовжувати програму безвізового в'їзду для громадян Росії, яка була запроваджена у 2018 році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в коментарі CNA у п'ятницю повідомило міністерство закордонних справ Тайваню.

Росія входила до експериментальної програми тайванського МЗС, яка передбачала безвізовий в'їзд на острів для громадян чотирьох країн - окрім РФ, це Таїланд, Бруней і Філіппіни.

З 2018-го програму, розраховану на 12 місяців, продовжували кожен рік, але під час останнього такого рішення було вирішено, що після 31 липня Росія більше не входить до неї.

У тайванському МЗС уточнили, що полегшення в'їзду для громадян Росії мало на меті сприяти туризму й двостороннім торговельним відносинам.

Як зауважує CNA, поки що Тайвань обмежує в'їзд для всіх іноземців у зв'язку з коронавірусом, тому скористатися безвізовою програмою з 2020 року було на практиці неможливо.

А проте, острів почав поступово пом'якшувати вимоги і вже дозволив безвізовий в'їзд для громадян 14 країн-союзників - зокрема США, Канади, Австралії та Нової Зеландії.
 

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