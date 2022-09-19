Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Найбільша кількість мільйонерів проживає в Нью-Йорку - Henley & Partners

 

У Нью-Йорку мешкає більше багатих людей, ніж у будь-якому іншому місті світу, повідомляється у звіті консалтингової компанії Henley&Partners.

У Нью-Йорку налічується 345,6 тис. мільйонерів та 15,47 тис. мультимільйонерів, тобто жителів зі статком понад $10 млн. Також у ньому живуть 737 осіб, багатство яких перевищує $100 млн, та 59 мільярдерів.

За даними дослідження, близько 4% з 8,38 млн ньюйоркців володіють інвестиційними активами (майном, грошима або акціями) на суму понад $1 млн, повідомляє CNBC. Загальні особисті статки мешканців Нью-Йорка перевищують $3 трлн.

Токіо посів друге місце у рейтингу міст з найбільшою кількістю багатих жителів (304,9 тис., включно з 12 мільярдерами), на третьому перебуває район затоки Сан-Франциско, до якої входить Кремнієва долина (276,4 тис., 62 мільярдери).

На четвертому рядку розташовується Лондон (272,4 тис.), на п'ятому - Сінгапур (249,8 тис.) і завершують десятку найбагатший мільйонерів китайські Пекін (131,5 тис.) та Шанхай (130,1 тис.).

До лідерів рейтингу також належать Лос-Анджелес, Чикаго і Х'юстон, які займають позиції з шостої по восьму. Таким чином, половина з десяти найбагатших міст світу розташована у США.

Тим часом найбільш швидко зростаючі за кількістю мільйонерів міста перебувають за межами цієї країни. Лідером є Ер-Ріяд (Саудівська Аравія), Шарджа та Дубай (ОАЕ), Лусака (Замбія) та Луанда (Ангола). У першому півріччі 2022 року їхнє заможне населення збільшилося на 20%. Henley & Partners пояснюють це активним розвитком нафтової та газової промисловості та зростанням фондових ринків у цих країнах.

При цьому кількість багатих жителів у семи з десяти міст з найбільшою їхньою кількістю скоротилася. Підвищення спостерігалося лише у Сінгапурі, Сан-Франциско та Х'юстоні. Водночас у Нью-Йорку у 2022 році їхня кількість знизилася на 12%, у Лос-Анджелесі - на 6%, у Чикаго - на 4%, у Лондоні - на 9%. Однією з причин цього є загальне зменшення добробуту у світі, йдеться у звіті.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,5064
  0,0457
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6114  0,39 0,97 41,5561  0,26 0,63
EUR 40,2250  0,24 0,60 41,4032  0,22 0,54

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес