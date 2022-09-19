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АНАЛІТИКА

Польща проти планів ЄС покарати Угорщину на 7,5 млрд євро за проблеми з верховенством права

 

Варшава проти планів Брюсселя не виділяти Угорщині 65% коштів за трьома програмами з ключового фонду ЄС через проблеми з верховенством права.

Як повідомляє PAP, про це заявив прем'єр Матеуш Моравецький, пише "Європейська правда".

"Польща буде рішуче виступати проти будь-яких дій євроінституцій, метою яких є незаконне позбавлення країн-членів коштів, у даному випадку Угорщини", - сказав прем'єр.

Моравецький додав, що, наскільки відомо, угорський уряд підготував план компромісу з Єврокомісією і можливо він дозволить завершити суперечку.

Він також наголосив, що наразі немає ніяких причин ініціювати таку процедуру щодо Польщі і країна має отримати усі європейські кошти, як і планувалося.

Нагадаємо, Європейська комісія в неділю рекомендувала не виділяти Угорщині 65% коштів за трьома програмами з ключового фонду ЄС через проблеми з верховенством права.

Водночас Єврокомісія заклала основу для можливого компромісу, який дозволить Будапешту зберегти гроші.

Для Брюсселя рекомендація Раді ЄС застосувати це покарання проти Угорщини є наступним кроком у процесі санкційного механізму, який він запустив проти Угорщини в квітні через проблеми з верховенством права. Механізм дозволяє Брюсселю накладати фінансові санкції на країни-члени "для захисту бюджету", якщо вони порушили основні цінності ЄС.

 

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