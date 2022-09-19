Фінансові новини
- |
- 19.09.22
- |
- 16:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Економісти оцінили ймовірність рецесії в ЄС у 80% - Bloomberg
14:25 19.09.2022 |
Ризик рецесії в єврозоні досяг найвищого рівня з липня 2020 року, оскільки зростає побоювання, що енергетична криза призведе до спаду економічної активності.
Про це пише Bloomberg із посиланням на опитаних економістів.
Економісти, опитані агентством, тепер оцінюють ймовірність падіння економіки протягом двох кварталів поспіль у 80% протягом наступних 12 місяців, порівняно з 60% у попередньому опитуванні.
Найбільша в ЄС економіка Німеччини, по якій найпомітніше вдарило скорочення поставок газу, може почати спад вже цього кварталу, прогнозують економісти.
Зараз очікується, що інфляція сягне піку в 9,6% в останні три місяці року, що майже в п'ять разів перевищує ціль Європейського центрального банку. Респонденти не бачать наближення до цільового показника в 2% до 2024 року.
На цьому фоні ЄЦБ підніме відсоткову ставку до рекордних 2% уже у лютому, йдеться у прогнозі. Більше половини опитаних очікують на підвищення ставки на 75 базисних пунктів на наступному засіданні регулятора в жовтні.
Економічне зростання в Європі стримують рекордна інфляція і проблеми, що зберігаються в ланцюжках поставок, зазначає Bloomberg.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський не виключає, що Київ повертатиме Крим дипломатичним шляхом
|Детективи НАБУ провели обшук у Коломойського у Буковелі
|Під дахом Банкової. Навіщо у Зеленського рятують УПЦ МП
|Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Тайвань не продовжив безвіз для росіян
|Найбільша кількість мільйонерів проживає в Нью-Йорку - Henley & Partners
|Польща проти планів ЄС покарати Угорщину на 7,5 млрд євро за проблеми з верховенством права
|Економісти оцінили ймовірність рецесії в ЄС у 80% - Bloomberg
|Столиці Казахстану повернули назву Астана
|Польща відкрила новий судноплавний канал, щоб позбутись залежності від Росії
Бізнес
|Ракета компанії Blue Origin вибухнула через хвилину після запуску
|Lincoln представив оновлений позашляховик Corsair
|Біля берегів Норвегії протестують 135-метровий вітряк із вертикальними лопатями для морських електростанцій
|З 2025 року дахи всіх нових будинків у Токіо почнуть оснащувати сонячними панелями
|Дизельним двигунам придумали порятунок
|YouTube запустив окремий сервіс для освітніх відео
|Forbes назвав найдорожчі спортивні клуби світу: у лідерах – американський футбол