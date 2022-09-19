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АНАЛІТИКА

Польща відкрила новий судноплавний канал, щоб позбутись залежності від Росії

Польща відкрила новий судноплавний канал, щоб позбутись залежності від Росії

 
У Польщі 17 вересня відкрили новий судноплавний канал через Віслинську косу, що, за словами польського уряду, розриває домінування РФ у регіоні.

Про це повідомило "Польське радіо", пише "Європейська правда".

Попри те, що канал недобудовний, його відкрили у річницю радянського нападу на Польщу у 1939 році, що уряд використовує як символ відмови країни від залежності від Росії.

В урочистому відкритті каналу взяли участь президент Польщі Анджей Дуда та прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

Першими кораблями, які увійшли в Балтійське море новим водним шляхом, були флагманське судно морського офісу в Ґдині - 60-метровий багатоцільовий "Зодіак II" і рятувальне судно "Орган".

На борту одного з кораблів був президент Анджей Дуда, який під час своєї промови наголосив на символічній даті відкриття каналу.

Очільник польського уряду Матеуш Моравецький зазначив, що раніше частина польського узбережжя була залежною від рішень Росії, а тепер це зміниться.

Загальна довжина водного шляху від Гданської затоки через Віслинську затоку до Ельблонга становить майже 23 км. Канал та весь фарватер матимуть глибину 5 м. При цьому експерти попереджають, що відкриття недобудованого водного шляху становить небезпеку для суден, які його використовуватимуть.

Канал сполучає Балтійське море з Віслинською затокою. Він дозволить суднам довжиною до 100 метрів заходити в польський порт Ельблонг, оминаючи територіальні води Росії.
Ключові теги: Польща
 

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