Фінансові новини
- |
- 19.09.22
- |
- 16:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Польща відкрила новий судноплавний канал, щоб позбутись залежності від Росії
12:15 19.09.2022 |
Про це повідомило "Польське радіо", пише "Європейська правда".
Попри те, що канал недобудовний, його відкрили у річницю радянського нападу на Польщу у 1939 році, що уряд використовує як символ відмови країни від залежності від Росії.
В урочистому відкритті каналу взяли участь президент Польщі Анджей Дуда та прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.
Першими кораблями, які увійшли в Балтійське море новим водним шляхом, були флагманське судно морського офісу в Ґдині - 60-метровий багатоцільовий "Зодіак II" і рятувальне судно "Орган".
На борту одного з кораблів був президент Анджей Дуда, який під час своєї промови наголосив на символічній даті відкриття каналу.
Очільник польського уряду Матеуш Моравецький зазначив, що раніше частина польського узбережжя була залежною від рішень Росії, а тепер це зміниться.
Загальна довжина водного шляху від Гданської затоки через Віслинську затоку до Ельблонга становить майже 23 км. Канал та весь фарватер матимуть глибину 5 м. При цьому експерти попереджають, що відкриття недобудованого водного шляху становить небезпеку для суден, які його використовуватимуть.
Канал сполучає Балтійське море з Віслинською затокою. Він дозволить суднам довжиною до 100 метрів заходити в польський порт Ельблонг, оминаючи територіальні води Росії.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський не виключає, що Київ повертатиме Крим дипломатичним шляхом
|Детективи НАБУ провели обшук у Коломойського у Буковелі
|Під дахом Банкової. Навіщо у Зеленського рятують УПЦ МП
|Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Тайвань не продовжив безвіз для росіян
|Найбільша кількість мільйонерів проживає в Нью-Йорку - Henley & Partners
|Польща проти планів ЄС покарати Угорщину на 7,5 млрд євро за проблеми з верховенством права
|Економісти оцінили ймовірність рецесії в ЄС у 80% - Bloomberg
|Столиці Казахстану повернули назву Астана
|Польща відкрила новий судноплавний канал, щоб позбутись залежності від Росії
Бізнес
|Ракета компанії Blue Origin вибухнула через хвилину після запуску
|Lincoln представив оновлений позашляховик Corsair
|Біля берегів Норвегії протестують 135-метровий вітряк із вертикальними лопатями для морських електростанцій
|З 2025 року дахи всіх нових будинків у Токіо почнуть оснащувати сонячними панелями
|Дизельним двигунам придумали порятунок
|YouTube запустив окремий сервіс для освітніх відео
|Forbes назвав найдорожчі спортивні клуби світу: у лідерах – американський футбол