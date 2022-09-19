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Євросоюз пропонує призупинити фінансування Угорщини на 7,5 мільярда євро
09:32 19.09.2022 |
Виконавча влада Європейського Союзу рекомендувала блоку призупинити фінансування Угорщини в розмірі близько 7,5 млрд євро через занепокоєння з приводу відкату демократії та можливого неправильного використання коштів ЄС.
Європейська комісія, яка пропонує закони блоку та забезпечує їх дотримання, заявила, що діє "для забезпечення захисту бюджету ЄС і фінансових інтересів ЄС від порушень принципів верховенства права в Угорщині", передає The Washington Post.
Комісар ЄС із питань бюджету Йоганнес Хан заявив, що незважаючи на заходи, запропоновані Угорщиною для усунення недоліків, комісія рекомендує призупинити фінансування "на суму приблизно 7,5 млрд євро".
Гроші надійдуть із "когезійних фондів", наданих Угорщині. Цей грошовий пакет, одна з найбільших частин бюджету блоку, допомагає країнам привести свою економіку та інфраструктуру до стандартів ЄС.
Країни ЄС сплачують до бюджету близько 1% свого валового національного доходу. Згідно з оцінками комісії, Угорщина має отримати щонайменше 50 млрд євро з бюджету на 2021-2027 роки.
Будь-яка дія щодо призупинення коштів має бути схвалена країнами-членами ЄС, і для цього потрібна "кваліфікована більшість", яка становить 55% із 27 членів, що представляють щонайменше 65% загального населення ЄС.
Вони мають один місяць, щоб вирішити, чи заморозити кошти Угорщини, але за виняткових обставин можуть продовжити цей період до двох місяців. Комісія рекомендує країнам-членам почекати до 19 листопада, щоб дати Угорщині більше часу для вирішення проблем.
Комісія майже 10 років звинувачувала прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в руйнуванні демократичних інституцій, контролі над ЗМІ та порушенні прав меншин. Орбан, який обіймає посаду з 2010 року, відкидає звинувачення.
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