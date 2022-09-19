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Кишинів вимагатиме у Придністров'я передплату за газ, якщо «Газпром» зупинить постачання
09:18 19.09.2022 |
Якщо російський газовий монополіст "Газпром" із жовтня зупинить постачання газу до Молдови, Придністров'я буде отримувати придбаний Молдовою газ лише за передплатою.
Як повідомляє Newsmaker, про це заявила в телеефірі прем'єрка Наталя Гаврилиця, пише "Європейська правда".
Вона пояснила, що якщо "Газпром" припинить постачання Молдові, без нього залишиться і Придністров'я - регіону доведеться отримувати газ, придбаний "Молдовагазом" від інших постачальників. "Газпром", за її словами, досі не повідомив, чи буде постачати газ після 1 жовтня.
"У нас є листи, у яких йдеться, що ми маємо вирішити питання з боргом до 1 жовтня. Ми попросили продовжити термін і закликали до ясності щодо постачання та об'ємів - але її досі немає. Якщо ми збираємося закуповувати газ на міжнародному ринку або у партнерів, ми маємо платити за нього авансом. Тож постачання природного газу на лівий берег Дністра без передплати неможлива", - пояснила Наталія Гаврилиця.
Як відомо, економіка Придністров'я значною мірою побудована на тому, що вони отримують російський газ безоплатно, накопичуючи борг за нього.
Нагадаємо, Кишинів допускає, що РФ може "закрити кран" після 1 жовтня, посилаючись на відсутність аудиту боргів "Молдовагазу".
Йдеться про старі борги, які нібито має "Молдовагаз" перед "Газпромом" та однією з його "дочок". Орієнтовна сума - це оцінка Росії, а не Молдови; натомість Кишинів багато років поспіль каже, що частина цього боргу "взята з повітря" ("ЄвроПравда" детальніше розповідала про це у статті про газову угоду Молдови й РФ 2021 року).
У серпні країна уклала з норвезькою та британською компанією контракти на проведення аудиту, його результати будуть у кінці січня 2023 року.
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