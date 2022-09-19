МЗС Азербайджану висловило «глибокий жаль» через заяви Пелосі в Єревані

Міністерство закордонних справ Азербайджану висловило "глибокий жаль" через заяви спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі під час її візиту до Вірменії 18 вересня.

Про це йдеться в оприлюдненій у неділю заяві міністерства, повідомляє "Європейська правда".

МЗС заявило, що її заяви спотворюють ситуацію в регіоні, а звинувачення, висунуті на адресу Азербайджану, є неприйнятними.

Міністерство заявило, що бої у ніч з 12 на 13 вересня на кордоні двох сусідні країн "були широкомасштабною військовою провокацією Вірменії проти Азербайджану", і цій провокації вдалося запобігти Збройним силам Азербайджану.

"Взагалі Ненсі Пелосі відома як провірменський політик, і наявність провірменськи налаштованих членів Конгресу у складі її делегації до Вірменії - яскраве підтвердження цього. Враховуючи наближення періоду проміжних виборів до Конгресу США, складається враження, що Ненсі Пелосі використовує цей візит для свого внутрішньополітичного порядку денного та для отримання підтримки вірменських лобістських кіл у США", - заявило МЗС Азербайджану

"З жалем наголошуємо, що Ненсі Пелосі, яка говорить про справедливість, не продемонструвала жодної позиції щодо політики агресії Вірменії проти Азербайджану, окупації території Азербайджану протягом майже 30 років, етнічних чисток сотень тисяч азербайджанців та інших подібних серйозних злочинів, за які несе відповідальність Вірменія. Те, що Ненсі Пелосі сказала під час свого візиту до Вірменії, слід розцінювати як заяву на основі вірменської пропаганди", - додали у міністерстві.

Під час візиту у Єреван Ненсі Пелосі засудила атаки Азербайджану проти Вірменії.

Вона зазначила, що США готові надати підтримку демократії, суверенітету та територіальній цілісності Вірменії.

Говорячи про членство Вірменії в ОДКБ та нещодавню критику на адресу цієї організації з боку Вірменії, Пелосі сказала, що рішення що виходу з цієї організації повинна ухвалювати Вірменія.

У день візиту Пелосі кількасот демонстрантів зібрались на протестз вимогою виходу Вірменії з ОДКБ.