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Візит в Єреван: Пелосі засудила військові дії Азербайджану
09:07 19.09.2022 |
Конгрес США засуджує атаки Азербайджану проти території Вірменії, заявила спікерка Палати представників Ненсі Пелосі під час візиту до Єревана. Розбіжності потрібно вирішити шляхом переговорів, додала вона.
Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі засудила напад Азербайджану на сувернітет Вірменії. Про це вона заявила на спільному брифінгу зі спікером парламенту Вірменії Аленом Симоняном у Єревані в неділю, 18 вересня.
"Відбувся напад проти кордонів, суверенітету Вірменії. Вірменія для нас має важливе значення, і ми від імені Конгресу США засуджуємо смертельні атаки Азербайджану проти території Вірменії", - цитує Пелосі агенція "Інтерфакс".
За її словами, військового вирішення конфлікту за Нагірний Карабах не існує. "Ми слідкуємо за розвитком подій і прагнемо, щоб конфлікт у Нагірному Карабаху було вирішено мирним шляхом на основі переговорів", - зазначила Пелосі.
При цьому вона наголосила, що бойові дії на кордоні були спровоковані нападами Азербайджану, пише агенція Reuters.
У Єревані очікують від США захисту сувернітету
Своєю чергою голова парламенту Вірменії Ален Симонян заявив, що очікує від США дієвого сприяння у питанні захисту територіальної цілісності. "Ми чекаємо від США дієвого сприяння демократії, територіальній цілісності та суверенітету Вірменії за всіма можливими напрямами", - сказав він.
За останні дні внаслідок нового спалаху боїв між Вірменією та Азербайджаном загинули понад 200 осіб, нагадує Reuters. Сторони покладають одна на одну відповідальність за нове загострення конфлікту - найкровопролитніше з часу війни 2020 року.
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Вірменія та Азербайджан воювали за Нагірний Карабах у1990-ті роки. В усіх конфліктах між двома країнами посередницьку роль виконувала Росія.
Візит Пелосі до Вірменії
Пелосі прибула до Єревану з триденним візитом ввечері 17 вересня. Цей крок покликаний продемонструвати "тверду відданість США безпеці, економічному процвітанню та урочистості демократії у Вірменії та кавказькому регіоні", написала спікерка в Twitter.
При цьому Пелосі повідомила, що її візит "продемонструє, що США як чинний голова ОБСЄ та давній друг Вірменії прагнуть міцного врегулювання конфлітку за Нагірний Карабах". Також вона нагадала, що Палата представників визнала геноцидом масове вбивство вірмен турками під час Першої світової війни.
Пелосі стала найвисокопоставленішим представником США, що відвідав Вірменію з часу здобуття цією країною незалежності в 1991 році. Вона - третя особа в американській владній ієрархії після президента та віцепрезидента.
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