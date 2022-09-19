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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
США на рік знімають з Кіпру обмеження на купівлю і продаж зброї
09:03 19.09.2022 |
Державний секретар США Ентоні Блінкен у п'ятницю повідомив Конгресу про зняття обмежень на експорт, реекспорт і трансфер озброєння щодо Кіпру на 2023 фінансовий рік (починається з 1 жовтня).
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні речника Державного департаменту США Неда Прайса, поширеному у п'ятницю.
Він уточнив, що рішення ухвалюється на щорічній основі на основі співпраці Кіпру і США "щодо впровадження реформ у сфері протидії відмиванню грошей і нагляду за фінансовим регулюванням".
Крім того, Вашингтон зазначив, що уряд Кіпру вжив і продовжує вживати кроки, "необхідні для відмови російським військовим суднам у доступі до портів для дозаправлення та обслуговування".
Прем'єр-міністр Республіки Кіпр Нікос Анастасіадіс у Twitter прокоментував заяву Держдепартаменту США, назвавши її "знаковим рішенням, що відображає стратегічні відносини, які бурхливо розвиваються між двома країнами, зокрема у сфері безпеки".
Обмеження на постачання зброї до Кіпру були запроваджені у 1987 році, щоб сприяти стабільності та запобігти "гонці озброєнь". На той час півострів уже був частково окупований Туреччиною, яка проголосила на цій частині невизнану Республіку Північний Кіпр.
У вересні 2020 року на тлі загострення між Туреччиною та Грецією США частково зняли багаторічне ембарго на постачання зброї до Республіки Кіпр. У Туреччині назвали цей крок "несумісним з духом союзницьких відносин" та припустили кроки у відповідь зі свого боку.
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