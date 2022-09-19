Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай нарощує експорт бензину на фоні падіння внутрішнього попиту

 

Експорт бензину Китаю за серпень зріс на 97,4% порівняно з роком раніше через нові експортні квоти на тлі падіння внутрішнього попиту.

Про це повідомляє Reuters.

За даними Головного митного управління, поставки бензину в серпні становили 1,12 млн тонн, а обсяги за січень-серпень були на 30,4% нижчими, ніж за відповідний період минулого року.

Експорт дизельного палива склав 830 тис тонн, що на 51,8% більше, ніж у серпні 2021 року. Експорт за січень-серпень склав 3,25 млн тонн, що на 78,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Обсяги китайського експорту авіаційного палива в серпні знизився на 15,4% проти минулого року до 780 тис. тонн. Проте з початку року поставки були на 4,4% вищими, ніж роком раніше, і становили 5,54 млн тонн.

Аналітики та трейдери прогнозували, що експорт Китаєм бензину, дизельного та авіаційного палива відновиться в серпні майже до найвищого рівня за рік після того, як Пекін видав додаткові квоти на експорт у червні та липні.

Митні дані також засвідчують, що імпорт скрапленого природного газу Китаєм у серпні впав на 28,1% порівняно з роком раніше до 4,72 млн тонн. Поставки протягом перших восьми місяців року також знизилися на 21,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 40,64 млн тонн на тлі високих спотових цін на охолоджене паливо.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,4607
  0,0530
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6114  0,39 0,97 41,5561  0,26 0,63
EUR 40,2250  0,24 0,60 41,4032  0,22 0,54

Міжбанківський ринок на 16.09.22, 11:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес