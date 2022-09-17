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Киргизстан та Таджикистан домовилися про припинення вогню
23:39 16.09.2022 |
Таджикистан та Киргизстан домовилися про припинення вогню під час зустрічі посадовців двох країн. Про це у п'ятницю, 16 вересня, повідомила пресслужба Прикордонної служби Держкомітету нацбезпеки (ПС ДКНБ) Киргизстану.
"Очільники ДКНБ Киргизстану та Таджикистану Камчибек Ташієв та Саймумін Ятімов домовилися про припинення вогню о 16:00 (13:00 за київським часом)", - цитує пресслужбу агентство "Інтерфакс".
Також у зустрічі взяли участь керівництво міністерств внутрішніх справ та очільники прикордонних областей двох країн, повідомляє видання "Азія-Плюс" з посиланням на пресслужбу голови Соґдійської області Таджикистану. Сама зустріч відбулася на контрольно-пропускному пункті "Равад" на таджиксько-узбецькому кордоні.
Також Киргизстан і Таджикистан створили комісію для розслідування збройного конфлікту між країнами, повідомив Ташієв. За його словами, до складу комісії увійшли глава Баткенської області та керівники силових відомств. "Вона (комісія - Ред.) вже почала роботу в місцевості Кизил-Бель", - зазначив Ташієв.
Попри заяви про досягнення домовленостей щодо перемир'я, як повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на комітет держбезпеки Киргизстану, таджицька сторона знов відкрила вогонь по прикордонниках.
"Спроба захоплення території"
Напередодні ДКНБ Киргизстану звинуватив Таджикистан у спробі захоплення території і застосуванні всього арсеналу зброї для обстрілів. За даними киргизстанського видання economist.kg, Таджикистан завдав ракетного удару по аеропорту у місті Баткен і зруйнував "об'єкти цивільної інфраструктури" у цьому місті. Також повідомлялося про захоплення таджицькими військовими школи в селі Достук Баткенського району.
Як пише онлайн-видання 24.kg з посиланням на адміністрацію Баткенської області Киргизстану, зіткнення сталися "по всьому периметру" кордону - у селах Кизил-Бель, Кок-Таш, Тамдик, Достук, на ділянці Торт-Кочо. Також повідомлялося про початок евакуації населення прикордонних сіл.
Своєю чергою Таджикистан звинуватив киргизські сили в обстрілі низки прикордонних таджицьких населених пунктів з "важкої зброї".
Конфлікт на кордоні Киргизстану та Таджикистану
Конфлікт на киргизько-таджицькому кордоні із застосуванням зброї розпочався 14 вересня, коли на трьох ділянках прикордонники влаштували перестрілки. У результаті з таджицького боку двоє людей загинули (обидва - військовослужбовці) і ще 11 було поранено, з киргизького - поранено не менше п'яти осіб, серед яких дитина.
Кордон між Киргизстаном та Таджикистаном не на всіх ділянках демаркований, тож періодично стає зоною конфліктів.
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