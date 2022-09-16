Жителі норвезького міста Сортланн скаржаться на сильний шум від майнінгових ферм

Влада і населення норвезького міста Сортланн розпочали боротьбу з місцевою майнінговою компанією через шум, що виробляється нею.

У відповідь на претензії, генеральний директор норвезької майнінгової ферми KryptoVault К'єтіл Хоув Петтерсен (Kjetil Hove Pettersen) повідомив, що майнери Біткойна в Сортланні використовують енергію з відновлюваних джерел і навіть залучають тепло, що виробляється для сушіння деревини і водоростей.

Глава компанії К'єтіл Хоув Петтерсен звинуватив у розкручуванні протесту ЗМІ.

"Зазвичай негативні голоси привертають найбільшу увагу засобів масової інформації, але це не відображає всіх місцевих думок", - сказав він.

За словами Петтерсена, власники енергомереж раді співпрацювати з майнерами, оскільки вони допомагають збалансувати споживання. Однак «у нинішньому кліматі існує політична та соціальна ціна за відверті висловлювання про це», додав він.

«Наративи про те, що ми пригнічуємо інші промислові підприємства, оскільки споживаємо (скептики стверджують: даремно витрачаємо) так багато енергії, невірні. Іноді нас звинувачують у зростанні цін на енергоносії. Це теж не відповідає дійсності», - заявив Петтерсен.

Керівник KryptoVault перерахував переваги розвитку майнінгу у Північній Норвегії: створення нових робочих місць, поповнення державної скарбниці за рахунок сплати податків та зниження загальних мережевих зборів для споживачів. Петтерсен визнав, що майнінгової індустрії доведеться зробити ще багато роботи, щоб розвіяти міфи та помилки про те, що видобуток криптовалют шкодить навколишньому середовищу.

Історія для північної країни не нова. Ще в 2018 році жителі Норвегії висували KryptoVault подібні звинувачення в порушенні рівня шуму. Справа дійшла до того, що один із мешканців погрожував підірвати майнінговий центр, щоб у місті знову настала тиша.