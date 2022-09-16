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АНАЛІТИКА

Швейцарія призупинила обмін податковою інформацією з Росією

 

Швейцарія призупинила обмін податковою інформацією з Росією, запроваджений у 2019 році.

Відповідне рішення Федеральна рада Швейцарії ухвалила на засіданні 16 вересня, повідомляється на її сайті.

"Федеральна рада вирішила тимчасово призупинити обмін податковою інформацією з Росією на підставі положення про державну політику Конвенції про адміністративну допомогу в податкових справах", - йдеться у повідомленні.

Росія та Швейцарія домовилися розпочати автоматичний обмін податковими відомостями у 2019 році, фактично він розпочався у жовтні того ж року.

Сторони вели переговори про це із 2017 року, пише російський Forbes. Федеральний департамент фінансів Швейцарії виступав проти передачі даних Росії, посилаючись на високий рівень корупції та слабкий захист персональних даних.

У 2017 році парламент Швейцарії з невеликою перевагою лише в 10 голосів схвалив автоматичний обмін такою інформацією із Росією, до 2019 року сумніви швейцарської влади щодо надійності захисту інформації в Росії були зняті.

У 2021 році Мінфін Росії направив Швейцарії пропозиції щодо перегляду угоди про уникнення подвійного оподаткування. Це сталося після того, як у березні 2020 року російський президент Владімір Путін оголосив про підвищення ставок податку на доходи у джерел виплати за дивідендами та відсотками до 15% щодо так званих транзитних юрисдикцій - країн, куди бізнес виводить гроші з-під оподаткування в Росії. У березні 2022 року заступник міністра фінансів Олексій Сазанов говорив, що переговори зі швейцарською стороною з цього приводу призупинено.

Швейцарія за підсумками 2021 року стала лідером за сумою коштів, що виводяться з Росії: понад $8 млрд, випливає зі статистики Банку Росії.

Швейцарія приєдналася до всіх пакетів санкцій Євросоюзу проти Росії у відповідь на її вторгнення в Україну.

Як повідомлялося, 16 вересня Федеральна рада Швейцарії вирішила слідом за ЄС призупинити дію угоди про спрощений порядок видачі віз росіянам.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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