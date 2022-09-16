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АНАЛІТИКА

Мінфін США попередив про санкції за співпрацю з російською платіжною системою «Мир»

 

Фінансові інститути не зі США, укладаючи угоди з російською Національною системою платіжних карток (НСПК), ризикують бути залученими до дій щодо обходу американських санкцій за рахунок розширення території використання платіжної системи "Мир" за межами РФ. Таке роз'яснення в четвер опублікувало Управління контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC).

"OFAC готове використати свої повноваження щодо осіб, які допомагають Росії ухилятися від санкцій (запроваджених проти РФ через її повномасштабну війну проти України - ІФ-У), зокрема у разі спроб Росії розширити використання НСПК або національної платіжної системи "Мир" за межами території РФ", - зазначає відомство.

У роз'ясненні OFAC також уточнюється, що сама НСПК не перебуває у санкційних списках. При цьому одночасно з публікацією цього документа OFAC додала до списку блокувальних санкцій гендиректора НСПК Володимира Комлєва.

У четвер про посилення тиску з боку США та ЄС на банківський сектор Туреччини через побоювання, що російська влада може використовувати його для обходу санкцій, повідомила газета Financial Times. Як зазначали джерела FT, США зосередили свою увагу на турецьких банках, які співпрацюють із платіжною системою "Мир". При цьому Брюссель готує делегацію, щоб висловити свої побоювання безпосередньо турецьким офіційним особам.

У середу низка російських ЗМІ повідомила, що деякі турецькі готелі припинили приймати оплату картками "Мир" через ризик вторинних санкцій. За словами Володимира Комлєва, картки "Мир" у Туреччині працюють у штатному режимі, відбувалися лише "точкові поодинокі випадки в якомусь конкретному готелі".

У Туреччині картки "Мир" приймають Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank, DenizBank та Halkbank. При цьому деякі з них можуть самостійно приймати рішення про зупинення обслуговування в мережі своїх пристроїв карток російських банків, які перебувають під санкціями, та відхиляти операції з картками "Мир".

Наразі картки "Мир" приймаються в 11 країнах: Туреччині, В'єтнамі, Південній Кореї, Вірменії, Узбекистані, Білорусії, Казахстані, Киргизії, Таджикистані, Південній Осетії та Абхазії. Можливість прийому карток "Мир" опрацьовується з Іраном, Кубою, Єгиптом і Венесуелою.

НСПК, яка є оператором карток "Мир", створила російська влада в 2014 році після запровадження проти Росії низки санкцій. НСПК оголосила про початок емісії перших карток "Мир" у грудні 2015 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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