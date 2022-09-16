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АНАЛІТИКА

Індія отримає сучасне виробництво напівпровідників: за будівництво заводу взялася Foxconn

 

Майже 20 років розмов про будівництво в Індії напівпровідникових заводів наблизилися до етапу практичної реалізації планів. Ділянки для будівництва кількох підприємств уже визначено, як і обумовлено суми інвестицій за кількома проектами. Зокрема, тайванська компанія Foxconn разом з індійською компанією Vedanta вкладуть у напівпровідниковий завод в Індії $7,58 млрд і ще $11,95 млрд увіллють у виробництво дисплеїв.

Меморандум про взаєморозуміння щодо спільного створення в Індії напівпровідникових та інших високотехнологічних виробництв компанія Foxconn та конгломерат Vedanta підписали у лютому цього року. Детально плани були узгоджені лише після рішення уряду Індії виділити субсидії на розвиток хайтек виробництва в країні в розмірі $30 млрд. За цими грошима потягнулася не тільки Foxconn зі своїм індійським партнером, а й компанія Intel, чиє нове придбання - ізраїльська компанія Tower Semiconductor - понад 10 років виношувала плани будівництва в Індії заводу з виробництва аналогових чипів.

Грошей, що виділяються індійським урядом, вистачить на ці та інші проекти, активізація яких прискорилася на тлі світового дефіциту чіпів і відходу виробників з Китаю.

Першу напівпровідникову фабрику Foxconn з повноцінною обробкою кремнієвих пластин буде побудовано за два роки в Гуджараті - рідному штаті прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді. Запуск підприємства в дію заявлений у рекордні терміни - вже 2024 року, за два роки після початку будівництва. Зазвичай подібні заводи вимагають не менше двох з половиною років на будівництво, оснащення та запуск у роботу. Зважаючи на все, компанія Foxconn надасть техпроцеси, а вклад індійської сторони полягатиме в грошах у повному обсязі необхідних вкладень.

Крім цього, підрозділ Intel Tower Semiconductor у рамках спільного підприємства ISMC, створеного з арабським венчурним фондом Next Orbit Ventures, збирається побудувати на півдні Індії напівпровідниковий завод вартістю $3 млрд. З урахуванням спеціалізації Tower Semiconductor це, швидше за все, буде виробництво аналогових рішень. Також в Індії до кінця року запрацює підприємство з різання та пакування чіпів NAND з кремнієвих заготовок (пластин). Тим самим Індія близька до здійснення давньої мрії отримати власне виробництво чипів.
За матеріалами: Electronics Weekly
Ключові теги: Індія
 

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