Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Заміна банкнот у Британії із зображенням короля Чарльза може коштувати 350 млн фунтів

 

Банк Англії поступово випускатиме монети та банкноти із зображенням короля Чарльза III і це може коштувати близько 350 мільйонів фунтів стерлінгів.

Про це пише DW.

За словами Джо Тревіка, автора сайту для нумізматів та любителів The Coin Expert, у Великобританії в обігу перебуває близько 4,7 мільярда банкнот.

"Королівський монетний двір не розкриває, скільки коштує виробництво нових монет, але оскільки в даний час в обігу знаходиться 29 мільйонів монет для заміни, ми можемо припустити, що загальна вартість також складе кілька мільйонів фунтів стерлінгів", - сказав Тревік.

Ці витрати будуть поступовими. Королева Єлизаветі II вперше з'явилася на банкноті лише через вісім років після сходження на престол. Ймовірно, аналогічні часові межі будуть у короля Чарльза III.

Крім того, цілком імовірно, що Банк Англії та Королівський монетний двір готувалися до цього заходу заздалегідь.

Керуючий Банком Англії Ендрю Бейлі заявив, що "нинішні банкноти із зображенням Її Величності Королеви залишатимуться законним платіжним засобом". Банк заявив, що запропонує оновлену інформацію щодо майбутньої валюти після періоду жалоби.

Коли в 2016 році було випущено синтетичні 50-фунтові банкноти, заміна зайняла у Банку Англії 16 місяців і коштувала приблизно 236 мільйонів фунтів стерлінгів через витрати на модернізацію та заміну автоматів самообслуговування та банкоматів.

Єлизавета була першим монархом, що з'явився на банкнотах Банку Англії, і її зображення оновлювалося п'ять разів з тим як вона ставала старшою.

Останнє зображення королеви на монетах було випущено в 2015 році. У минулому монети різних монархів залишалися протягом десятиліть після їхньої смерті. Однак, коли королева прийшла до влади, монети із зображенням батька залишалися в обігу протягом 20 років після його смерті.
За матеріалами: Європейська правда
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,5137
  0,0293
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2225  0,04 0,10 41,2968  0,02 0,04
EUR 39,9839  0,02 0,06 41,1825  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес