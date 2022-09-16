Заміна банкнот у Британії із зображенням короля Чарльза може коштувати 350 млн фунтів

Банк Англії поступово випускатиме монети та банкноти із зображенням короля Чарльза III і це може коштувати близько 350 мільйонів фунтів стерлінгів.

Про це пише DW.

За словами Джо Тревіка, автора сайту для нумізматів та любителів The Coin Expert, у Великобританії в обігу перебуває близько 4,7 мільярда банкнот.

"Королівський монетний двір не розкриває, скільки коштує виробництво нових монет, але оскільки в даний час в обігу знаходиться 29 мільйонів монет для заміни, ми можемо припустити, що загальна вартість також складе кілька мільйонів фунтів стерлінгів", - сказав Тревік.

Ці витрати будуть поступовими. Королева Єлизаветі II вперше з'явилася на банкноті лише через вісім років після сходження на престол. Ймовірно, аналогічні часові межі будуть у короля Чарльза III.

Крім того, цілком імовірно, що Банк Англії та Королівський монетний двір готувалися до цього заходу заздалегідь.

Керуючий Банком Англії Ендрю Бейлі заявив, що "нинішні банкноти із зображенням Її Величності Королеви залишатимуться законним платіжним засобом". Банк заявив, що запропонує оновлену інформацію щодо майбутньої валюти після періоду жалоби.

Коли в 2016 році було випущено синтетичні 50-фунтові банкноти, заміна зайняла у Банку Англії 16 місяців і коштувала приблизно 236 мільйонів фунтів стерлінгів через витрати на модернізацію та заміну автоматів самообслуговування та банкоматів.

Єлизавета була першим монархом, що з'явився на банкнотах Банку Англії, і її зображення оновлювалося п'ять разів з тим як вона ставала старшою.

Останнє зображення королеви на монетах було випущено в 2015 році. У минулому монети різних монархів залишалися протягом десятиліть після їхньої смерті. Однак, коли королева прийшла до влади, монети із зображенням батька залишалися в обігу протягом 20 років після його смерті.