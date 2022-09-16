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Влада США має намір блокувати китайські інвестиції в американські напівпровідники та ШІ
13:20 16.09.2022 |
Вчора президентом Джозефом Байденом (Joseph Biden) було підписано указ, за яким Комітет із закордонних інвестицій (CFIUS) посилить контроль за спробами інших доступ до технологічних активів на території США, що становлять цінність у контексті національної безпеки.
Повноваження CFIUS, як пояснює The Wall Street Journal, були посилені ще в 2018 році, але в сучасних умовах цьому регулювальному органу слід ретельніше координувати міжвідомчі зусилля щодо обмеження доступу до чутливих щодо національної безпеки технологій з боку недружніх держав, як вважають в адміністрації президента США. . Як приклад небажаних подій згадується покупка закордонним інвестором одразу кількох компаній в одному секторі американської економіки.
Перераховані й ті сфери діяльності, іноземні інвестиції в які повинні піддаватися ретельному контролю. Крім напівпровідникової галузі та систем штучного інтелекту, до галузей, що захищаються, віднесені біотехнології, квантові обчислення, альтернативна енергетика і видобуток критично важливих мінеральних ресурсів. У тексті документа Китай не згадується прямо, але з формулювання «конкуруючі чи ворожі країни» можна зробити висновок, що інтерес до активності інвесторів із КНР залишиться підвищеним. Тим більше, що раніше американські регулятори намагалися припиняти спроби китайців отримати доступ до передових американських технологій через підставні венчурні фонди.
Посольство КНР у США на новину про видання нового указу владою США відреагувало стримано, пославшись на ранні висловлювання посла Цінь Гана (Qin Gang), який назвав взаємини США та Китаю такими, що тісно переплітаються. Новий указ, як уточнюється, дозволить блокувати доступ іноземних інвесторів до чутливих персональних даних громадян США, і в цьому пункті простежується посилання на діяльність соціальної мережі TikTok, яку американська влада вже не перший рік поспіль намагається «приземлити» або зовсім вигнати зі своєї юрисдикції.
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