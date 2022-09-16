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АНАЛІТИКА

США розширили антиросійські санкції на сферу квантових обчислень

 

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про введення заборони експорту та реекспорту до Росії послуг, пов'язаних із квантовими обчисленнями. Він почне діяти з 15 жовтня 2022 року. Відповідну заяву було опубліковано на сайті відомства.

«Мінфін вживає додаткових заходів, щоб перекрити Росії доступ до ключових послуг американських компаній. Сьогодні OFAC опублікувало рішення відповідно до президентського указу 14071, що забороняє експорт, реекспорт, продаж або постачання, прямо чи опосередковано, із США або американською особою, де б воно не знаходилося, послуг квантових обчислень будь-якій особі, яка перебуває на території Російської Федерації. Ця заборона набуде чинності 15 жовтня з 00:01 за часом східного узбережжя США», - йдеться у повідомленні відомства.

На додаток до цього Мінфін оголосив про введення додаткових заходів експортного контролю до Росії та Білорусі, зокрема щодо апаратних рішень, програмного забезпечення та технологій квантових обчислень. Також додаткові санкції запроваджуються проти російських компаній, які працюють у сфері квантових обчислень. Паралельно з цим OFAC розширило список секторів російської економіки, на які можуть поширюватися санкції, додавши сегмент квантових обчислень.

«Це рішення уможливить введення санкцій щодо будь-якої фізичної чи юридичної особи, яка, як буде встановлено, працює або працювала в цьому сегменті економіки Російської Федерації», - сказано в документі Мінфіну США.
Ключові теги: США, Росія
 

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