Парламент Казахстану одноголосно схвалив поправки до Конституції про одноразове 7-річне президентство та перейменування столиці

Парламент Казахстану на спільному засіданні палат у п'ятницю, розглянувши у двох читаннях, ухвалив закон "Про внесення змін та доповнення до Конституції".

"За" проголосували одноголосно 50 членів сенату та 99 депутатів мажилісу.

Згідно з регламентом, ухвалений парламентом закон буде направлено на підпис президенту Казахстану.

Представив поправки до Конституції на засіданні міністр юстиції Канат Мусін.

"Проєкт закону містить положення про президентський термін у 7 років без права подальшого переобрання", - сказав Мусін.

Він також зазначив, що також у поправках міститься норма про перейменування столиці Казахстану Нур-Султана в Астану.

"Питання про перейменування столиці тривалий час обговорювалося суспільством (...), тому з урахуванням громадської думки ця пропозиція була включена до проєкту закону", - додав міністр.