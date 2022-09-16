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АНАЛІТИКА

Парламент Швейцарії схвалив придбання американських F-35

 

Палата представників Конгресу Швейцарії в четвер схвалила закупівлю нових винищувачів F-35 у США, що прокладає для країни шлях до підписання відповідного контракту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo.

Більшість швейцарських депутатів підтримала пропозицію підписати контракт до дати закриття тендерних пропозицій - 30 березня 2023 року.

Закупівля американських винищувачів закладена в оборонному бюджеті на 2022 рік. Загальна вартість програми становить 9,552 мільярда швейцарських франків (9,55 мільярда євро), з них дві треті призначені саме для F-35.

Деякі депутати висловлювали побоювання, що придбання винищувачів може поглибити інфляцію, крім того, F-35 ще перебувають на етапі виробництва, тому можливі затримки.

Наразі на озброєнні Швейцарії є 25 застарілих винищувачів Tiger теж американського виробництва, які використовуватимуться здебільшого для навчальних польотів.

Нагадаємо, що ще у 2020 році на референдумі понад 50% швейцарців підтримали виділення шести мільярдів франків на закупівлю американських винищувачів.
 

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