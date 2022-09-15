У ЄС хочуть посилити кіберзахист усіх пристроїв із підключенням до інтернету

У ЄС можуть ухвалити закон про кібербезпеку, який зобов'яже виробників будь-якої цифрової техніки з доступом до Інтернету забезпечити її захист від злому. На ухваленні цього документа наполягає Єврокомісія, пише агентство Associated Press.

За даними ЄС, кібератаки відбуваються кожні 11 секунд. І як підрахували у 2021 році, щорічна шкода від них становить близько 5,5 трильйонів євро. У Єврокомісії зазначають, що сотні мільйонів електронних пристроїв, серед яких смартфони, комп'ютери, автомобілі, побутова техніка, навіть іграшки, не мають належного захисту від злому. Більшість цих продуктів не регулюється жодними нормами безпеки. Акт кібербезпеки, представлений у четвер у Брюсселі, спрямований на підвищення захисту електронних пристроїв із онлайн-доступом від зловмисного зовнішнього впливу.

Комісія вважає, що новий закон не лише дозволить скоротити кількість атак, а й принесе користь споживачам, оскільки покращить захист даних та конфіденційності.

За словами Тьєррі Бретона (Thierry Breton), комісара ЄС з внутрішнього ринку, на більшість апаратних та програмних продуктів нині не поширюються жодні зобов'язання щодо кібербезпеки. Якщо закон буде прийнято, виробники повинні враховувати кібербезпеку при проектуванні та розробці своїх пристроїв. Підприємства нестимуть відповідальність за безпеку пристроїв протягом усього очікуваного терміну служби продуктів, але не менше п'яти років. Органи управління ринком матимуть право вилучати або відкликати невідповідні пристрої та штрафувати компанії, які не дотримуватимуться нових правил.