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АНАЛІТИКА

Європарламент: Угорщину більше не можна розглядати як демократію

 

Більшість депутатів Європарламенту засудила спроби уряду Віктора Орбана підірвати засади демократії в Угорщині.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Європарламенту.

Європарламент засудив "навмисні та систематичні зусилля уряду Угорщини" з підриву європейських цінностей і вимагає результатів у процесі за статтей 7 Договору про ЄС.

Відсутність рішучих дій ЄС сприяла виникненню "гібридного режиму виборчої автократії", тобто конституційної системи, в якій відбуваються вибори, але відсутня повага до демократичних норм і стандартів, кажуть євродепутати.

Звіт, ухвалений у четвер, 433 голосами "за", 123 "проти" та 28 утрималися, ґрунтується на звіті, за допомогою якого Європарламент запустив процедуру в рамках статті 7 у 2018 році, щоб зробити огляд подій у 12 сферах, що викликають занепокоєння парламенту.

"Висновки цього звіту є чіткими та безповоротними: Угорщина не є демократією. Парламенту було як ніколи актуально прийняти таку позицію, враховуючи тривожні темпи, з якими верховенство права відступає в Угорщині" - сказала Гвендолін Дельбос-Корфілд, доповідачка Європарламенту парламенту щодо ситуації в Угорщині.

Європарламент висловив жаль з приводу неспроможності Ради ЄС досягти значного прогресу в боротьбі з відходом Угорщини від демократії і заявив, що подальше зволікання означатиме порушення принципу верховенства права самою Радою.

Депутати Європарламенту закликали Єврокомісію повною мірою використовувати всі наявні в її розпорядженні інструменти і, зокрема, обмежувати фінансування Угорщини з бюджету ЄС.
Ключові теги: Угорщина, ЄС
 

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