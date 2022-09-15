США посилюють тиск на Туреччину через санкції проти РФ: націляться на банки, інтегровані в платіжну систему «Мір» - FT

США і ЄС посилюють тиск на Туреччину, щоб подолати ухилення від антиросійських санкцій на тлі занепокоєння, що банківський сектор країни є потенційним "бекдором" для незаконного фінансування.

Про це пише Financial Times.

США зосереджуються на турецьких банках, які інтегрувалися в російську систему внутрішніх платежів "Мір", повідомили FT двоє західних посадовців, які беруть участь у розробці цих планів.

Водночас Брюссель готує делегацію, щоб висловити свою стурбованість безпосередньо турецьким посадовцям.

"Тиск на Туреччину відбувається в той момент, коли західні столиці орієнтуються на жорсткіше впровадження існуючих санкцій, а не на введення нових заходів.

Ця зміна підтверджує, що економічні санкції, запроваджені після вторгнення Путіна в Україну в лютому, не завдали економіці Росії такої шкоди, як вони сподівалися. Але вони стверджують, що усунення лазівок у поточних заходах стисне лінії фінансування Кремля", - пише газета.

"Ви побачите, що ми зосереджені на ухиленні від фінансового сектора", - сказав один із зхідних чиновників.