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Казахстан консультується зі США і Єврокомісією, щоб не потрапити під антиросійські санкції
11:12 15.09.2022 |
Міністр закордонних справ Казахстану Мухтар Тлеуберді заявив, що країна консультується з адміністрацією США та Єврокомісією, щоб не потрапити під вторинні санкції.
Про це він сказав у кулуарах З'їзду лідерів світових та традиційних релігій, пише видання Orda.kz.
Зазначається, що угоди казахстанських компаній із РФ перебувають на контролі влади США та Євросоюзу.
"Казахстан не підпадає під вторинні санкції. У нас створено урядову робочу групу щодо недопущення негативного впливу антиросійських санкцій на нашу економіку, у тому числі щодо недопущення вторинних санкцій.
Робоча група успішно працює, ведуться регулярні консультації з Єврокомісією та з адміністрацією США", - заявив міністр.
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