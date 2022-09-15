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АНАЛІТИКА

Казахстан консультується зі США і Єврокомісією, щоб не потрапити під антиросійські санкції

 

Міністр закордонних справ Казахстану Мухтар Тлеуберді заявив, що країна консультується з адміністрацією США та Єврокомісією, щоб не потрапити під вторинні санкції.

Про це він сказав у кулуарах З'їзду лідерів світових та традиційних релігій, пише видання Orda.kz.

Зазначається, що угоди казахстанських компаній із РФ перебувають на контролі влади США та Євросоюзу.

"Казахстан не підпадає під вторинні санкції. У нас створено урядову робочу групу щодо недопущення негативного впливу антиросійських санкцій на нашу економіку, у тому числі щодо недопущення вторинних санкцій.

Робоча група успішно працює, ведуться регулярні консультації з Єврокомісією та з адміністрацією США", - заявив міністр.
За матеріалами: Економічна правда
 

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