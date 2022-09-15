Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Єврокомісія опублікувала план боротьби з енергокризою. У ньому нема стелі цін на газ з РФ

 

Європейська комісія у середу опублікувала план стабілізації ринку електроенергії з тимчасовими надзвичайними заходами, що покликані подолати наслідки різкого зростання цін. Про це повідомляється на сайті ЄК.

Вони мають набрати чинності не пізніше 1 грудня 2022 року і діятимуть до кінця березня 2023 року.

Комісія офіційно запропонувала:

→ Зменшити споживання електроенергії на 5% протягом трьох-чотирьох пікових годин на добу. Мета - зменшити загальне споживання на 10% до 31 березня 2023 року, що зекономить Європі 1,2 млрд кубометрів газу протягом зими.

→ Обмежити доходи електрогенерації, яка працює на відновлювальних джерелах енергії, ядерному паливі, бурому вугіллі. Вони отримуватимуть від продажу електроенергії не більше 180 євро за МВт-год, а решту забиратимуть уряди держав-членів ЄС. За прогнозом Єврокомісії, мова йтиме про 117 млрд євро, які можна буде використати для субсидій кінцевим споживачам.

→ Встановити тимчасовий податок на прибуток нафтогазових, вугільних та нафтопереробних компаній, якщо він за підсумками 2022 року перевищить більше ніж на 20% середній прибуток за попередні три роки, зі ставкою не менше 33%. Це може принести ще 25 млрд євро.

Пропозицій щодо обмеження цін на імпортний газ немає.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,5430
  0,6729
 1,81

Курс обміну валют на сьогодні, 09:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3391  0,15 0,36 41,3030  0,14 0,33
EUR 40,0913  0,06 0,15 41,2426  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на 13.09.22, 11:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес