Фінансові новини
- |
- 15.09.22
- |
- 10:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Єврокомісія опублікувала план боротьби з енергокризою. У ньому нема стелі цін на газ з РФ
09:28 15.09.2022 |
Європейська комісія у середу опублікувала план стабілізації ринку електроенергії з тимчасовими надзвичайними заходами, що покликані подолати наслідки різкого зростання цін. Про це повідомляється на сайті ЄК.
Вони мають набрати чинності не пізніше 1 грудня 2022 року і діятимуть до кінця березня 2023 року.
Комісія офіційно запропонувала:
→ Зменшити споживання електроенергії на 5% протягом трьох-чотирьох пікових годин на добу. Мета - зменшити загальне споживання на 10% до 31 березня 2023 року, що зекономить Європі 1,2 млрд кубометрів газу протягом зими.
→ Обмежити доходи електрогенерації, яка працює на відновлювальних джерелах енергії, ядерному паливі, бурому вугіллі. Вони отримуватимуть від продажу електроенергії не більше 180 євро за МВт-год, а решту забиратимуть уряди держав-членів ЄС. За прогнозом Єврокомісії, мова йтиме про 117 млрд євро, які можна буде використати для субсидій кінцевим споживачам.→ Встановити тимчасовий податок на прибуток нафтогазових, вугільних та нафтопереробних компаній, якщо він за підсумками 2022 року перевищить більше ніж на 20% середній прибуток за попередні три роки, зі ставкою не менше 33%. Це може принести ще 25 млрд євро.
Пропозицій щодо обмеження цін на імпортний газ немає.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Петиція із закликом скасувати реорганізацію «Довженко-Центру» набрала 25 тис. голосів
ТОП-НОВИНИ
|Очолити та поховати. Як Банкова рятуватиметься від звинувачень у розкраданні гуманітарки
|Україна підписала угоду з країнами G7 про припинення виплат за офіційним боргом
|Дефіцит держбюджету-2023 близько $38 млрд планується профінансувати переважно за рахунок допомоги США, МВФ та ЄС - Шмигаль
|Суд оштрафував ексголову «Укрексімбанку» Мецгера на 3400 гривень через напад на журналістів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Єврокомісія опублікувала план боротьби з енергокризою. У ньому нема стелі цін на газ з РФ
|У Польщі знайшли легальну роботу 400 000 українців, які залишили країну через війну
|У Росії підскочив попит на горілку
|Ембарго на російську нафту суттєво вдарить по російському видобутку – МЕА
|Кулеба – про експорт російського аміаку через Україну: Будемо розбиратися в деталях ініціативи ООН
|ООН тисне на Київ і Москву щодо відкриття аміакопроводу з Тольятті в Одесу
Бізнес
|Sony представила ігровий смартфон Xperia 1 IV Gaming Edition за 1330 доларів із підключенням до проводової мережі
|США можуть створити альянс із 14 держав для боротьби з дефіцитом чіпів та обладнання
|США заборонили IT-компаніям, які отримують підтримку держави, протягом 10 років будувати заводи в Китаї
|Mastercard запускає ініціативу Start Path Ukraine — гранти $10 000 для українських фінтех-компаній і підприємців
|iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max — чип A16 Bionic, виріз замість «чубчика» та покращена камера
|Apple представила iPhone 14 і 14 Plus із супутниковим зв’язком Emergency SOS
|Apple анонсувала TWS-навушники AirPods Pro 2 — чип Apple H2 та вдвічі краще шумозаглушення за $249