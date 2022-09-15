Єврокомісія опублікувала план боротьби з енергокризою. У ньому нема стелі цін на газ з РФ

Європейська комісія у середу опублікувала план стабілізації ринку електроенергії з тимчасовими надзвичайними заходами, що покликані подолати наслідки різкого зростання цін. Про це повідомляється на сайті ЄК.

Вони мають набрати чинності не пізніше 1 грудня 2022 року і діятимуть до кінця березня 2023 року.

Комісія офіційно запропонувала:

→ Зменшити споживання електроенергії на 5% протягом трьох-чотирьох пікових годин на добу. Мета - зменшити загальне споживання на 10% до 31 березня 2023 року, що зекономить Європі 1,2 млрд кубометрів газу протягом зими.

→ Обмежити доходи електрогенерації, яка працює на відновлювальних джерелах енергії, ядерному паливі, бурому вугіллі. Вони отримуватимуть від продажу електроенергії не більше 180 євро за МВт-год, а решту забиратимуть уряди держав-членів ЄС. За прогнозом Єврокомісії, мова йтиме про 117 млрд євро, які можна буде використати для субсидій кінцевим споживачам.

, вугільних та нафтопереробних компаній, якщо він за підсумками 2022 року перевищить більше ніж на 20% середній прибуток за попередні три роки, зі ставкою не менше 33%. Це може принести ще 25 млрд євро.

Пропозицій щодо обмеження цін на імпортний газ немає.