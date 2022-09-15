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У Польщі знайшли легальну роботу 400 000 українців, які залишили країну через війну
09:06 15.09.2022 |
Понад 400 000 українців, які залишили країну через російське вторгнення, знайшли легальну роботу в Польщі. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ, повноважний представник уряду у справах біженців з України Павел Шефернакер в інтерв'ю Польському Радіо.
"З 600 000 осіб, внесених до бази даних PESEL, а це особи працездатного віку, понад 400 000 почали легально працювати в Польщі. Це показує, що ці люди адаптуються в Польщі й хочуть жити нормальним життям", - розповів Шефернакер.
Він додав, що ці люди "сплачують податки, внески, працюють для зміцнення та успіху польської економіки".
"У жодній іншій міграційній хвилі у світі не було такої великої групи людей, з погляду відсоткового співвідношення та абсолютної кількості, хто б знайшов роботу, і водночас ринок праці впорався з поглинанням цієї великої групи людей", - сказав Шефернакер.
Він уточнив, що зараз у Польщі перебувають 1,3 млн українців.
"Останнім часом, за статистикою, все більше людей виїжджає в Україну. Але ми також спостерігаємо, що все більше людей мігрують усередині Польщі", - сказав Шефернакер.
Згідно з дослідженням агентства Gremi Personal, 53% українців, які знайшли роботу в Польщі, вже вивчають польську мову, щоб перейти на більш високооплачувані посади. Ще 35% збираються вивчати мову, щоб підняти свій рівень життя у Польщі.
"Середня зарплата навіть на робітничих спеціальностях, які переважно обіймають українці у Польщі, становить 28 000 - 32 000 грн на місяць (в еквіваленті. - Прим. ред.). Поляки готові запрошувати українців також на висококваліфіковані позиції, де ця позначка може значно зрости. Головний бар'єр - це знання іноземних мов", - прокоментувала Анна Джоболда, директор департаменту рекрутації Gremi Personal.
Вона додала, що насамперед серйозно вивчати польську мову почали саме ті українці, які не планують ще принаймні пів року - рік повертатися до України.
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