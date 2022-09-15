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У Росії підскочив попит на горілку
08:49 15.09.2022 |
У січні-серпні 2022 року роздрібні продажі горілки в Росії склали 49,4 млн декалітрів (дал), що на 7,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року (46,1 млн дал).
Про це свідчать дані Росалкогольрегулювання, повідомляє російський Інтерфакс.
Згідно з ними, продажі коньяку у Росії в січні-серпні зросли у річному вимірі на 3,9% - до 7,76 млн дал.
Усього за перші вісім місяців 2022 року в країні було продано 72,35 млн дал алкогольних напоїв міцністю понад 9 градусів, що на 8,4% більше, ніж роком раніше (66,75 млн дал).
За даними російської служби, за 8 місяців росіяни купили 57,9 млн дал виноробної продукції, що на 6,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року (61,99 млн дал).
Продажі вина в січні-серпні зросли всього на 1,4%, до 35,2 млн дал, реалізація шампанських та ігристих вин - на 8%, до 11,1 млн дал. Водночас впав попит на фруктові вина. Їхні продажі за 8 місяців склали 6,9 млн дал (на 18,9% менше).
Загалом у січні-серпні в Росії через роздрібні мережі було реалізовано 140 млн дал алкогольної продукції (без пива, пивних напоїв, сидру та медовухи), що на 8,4% більше, ніж роком раніше (134,6 млн дал).
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