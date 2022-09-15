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Ембарго на російську нафту суттєво вдарить по російському видобутку – МЕА
08:45 15.09.2022 |
У Міжнародному енергетичному агентстві порахували, що видобуток російської нафти до лютого впаде на 17% порівняно з видобутком до повномасштабного вторгнення, внаслідок нафтового ембарго ЄС.
Про це повідомляє Financial Times з посиланням на звіт Агентства.
Хоча падіння на 1,9 мільйона барелів на день є меншим за падіння на 3 мільйони барелів на добу, прогнозовані МЕА в березні, прогноз вказує на вплив, який може мати заборона ЄС на російську сиру нафту та нафтопродукти, навіть якщо значні обсяги будуть перенаправлені в інші країни.
Росія, яка є одним із найбільших у світі виробників нафти, видобула майже 11 мільйонів барелів нафти та продуктів на добу в серпні, що лише незначно нижче за видобуток до 24 лютого. Очікується, що видобуток впаде до 10,2 млн барелів на добу в грудні та до 9,5 млн барелів на добу до лютого 2023 року.
Попри падіння експорту до Європи, США, Японії та Кореї на 2 млн б/д з моменту повномасштабного вторгнення, перенаправлення поставок до Індії, Китаю та Туреччини пом'якшило втрати для РФ. Проте, коли ембарго ЄС набуде повної сили, МЕА очікує, що ще 1,4 млн б/д сирої нафти та 1 млн б/д нафтопродуктів потребуватимуть нових покупців.
Загальний російський експорт нафти фактично зріс у серпні на 220 тис барелів на добу, але попри це доходи агресора від експорту впали на 1,2 млрд дол до 17,7 млрд дол через зниження цін на нафт.
Остаточний вплив санкцій ЄС залежатиме від ефекту прайскепів, запропонованих членами G7 для обмеження ціни, яку країни поза ембарго можуть платити за російську нафту. МЕА заявило, що деякі треті країни навряд чи погодяться на обмеження ціни, що призведе до подальшого перенаправлення частини російського експорту нафти.
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