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АНАЛІТИКА

В Кремлі порахували прямі збитки фінансовому сектору від санкцій – Bloomberg

 

У Міністерстві фінансів РФ порахували прямі збитки для фінансового сектору країни внаслідок запроваджених країнами Заходу санкцій за її вторгнення в Україну.

Про це пише Bloomberg з посиланням на внутрішній документ Міністерства фінансів Росії у розпорядженні редакції.

Так, фінансовий сектор Росії зазнав сотень мільярдів доларів "прямих збитків" від широких санкцій, запроваджених США та союзниками.

Оцінка, яка включає значні удари по фондовому ринку, банківському капіталу, а також 300 мільярдів доларів валютних резервів, заморожених санкціями, була включена до презентації для наради топчиновників РФ минулого місяця.

Росія оцінила, що внаслідок санкцій втратила:

* 40% ринкової капіталізації;
* 300 млрд доларів резервів Центробанку РФ;
* 4,6 трлн руб у вигляді заморожених євробондів;
* 10% капіталу банківської системи;
* 563 млрд руб заморожених роздрібних активів, а також активів, що перебувають у депозитаріях.

Крім того, у презентації зазначається вплив потрапляння під санкції 80% активів банківського сектора, відключення від міжнародної платіжної системи Swift, і втрата доступу до ключового обладнання та програмного забезпечення. Зазначається, що інструменти, зокрема - деривативи, хеджування, єврооблігації та первинні публічні пропозиції, - "практично зникли".

У звіті не наведено загальної оцінки удару від санкцій, і натомість зосереджується на фінансовій системі та не розглядає вплив на економіку в цілому.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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