Фінансові новини
- |
- 15.09.22
- |
- 02:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Угорщина все ж відмовилася блокувати продовження санкцій ЄС проти Росії
23:16 14.09.2022 |
Попри попередні заяви угорської сторони й джерел ЗМІ, Будапешт вирішив усе ж не блокувати продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії.
Як повідомляє "Європейська правда", про це в коментарі DPA в середу заявила речниця представництва Чехії, яка нині головує в Раді ЄС.
Вона уточнила, що рішення про продовження санкцій на ще шість місяців має бути опубліковане в Офіційному журналі ЄС.
Ідеться про обмежувальні заходи проти понад 1200 фізичних і юридичних осіб через підтримку російської агресії в Україні. Санкції передбачають замороження активів і заборону в'їзду до ЄС.
Якби Угорщина заблокувала ці санкції, вони б припинили дію вже в четвер.
Рада Європейського Союзу офіційно підтвердила продовження на шість місяців санкцій проти 1206 фізичних та 108 юридичних осіб, більшість із яких потрапили під обмеження "у відповідь на невиправдану та неспровоковану військову агресію Росії проти України".
Таким чином, санкції продовжують діяти до 15 березня 2023 року.
Як раніше повідомлялося, Будапешт пригрозив завадити продовженню деяких блоків санкцій Євросоюзу проти Росії, якщо і далі збережуться персональні санкції проти трьох російських олігархів - Алішера Усманова, Петра Авена та Віктора Рашнікова. На додачу, Угорщина домагалася винятків з санкцій щодо російських банків для гуманітарних організацій.
Пізніше дипломатичні джерела ЄС сказали, що Угорщина поки не блокуватиме продовження антиросійських санкцій ЄС, але винесе свої умови на обговорення через пів року.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна підписала угоду з країнами G7 про припинення виплат за офіційним боргом
|Дефіцит держбюджету-2023 близько $38 млрд планується профінансувати переважно за рахунок допомоги США, МВФ та ЄС - Шмигаль
|Суд оштрафував ексголову «Укрексімбанку» Мецгера на 3400 гривень через напад на журналістів
|Гарантії від Єрмака та Расмуссена: яку схему безпеки України просуватиме Банкова
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кулеба – про експорт російського аміаку через Україну: Будемо розбиратися в деталях ініціативи ООН
|ООН тисне на Київ і Москву щодо відкриття аміакопроводу з Тольятті в Одесу
|В Кремлі порахували прямі збитки фінансовому сектору від санкцій – Bloomberg
|Угорщина все ж відмовилася блокувати продовження санкцій ЄС проти Росії
|Прем'єрка Швеції визнала поразку на виборах і подає у відставку
|Німеччина передала Україні ще чотири установки Gepard і 65 рефрижераторів
Бізнес
|Sony представила ігровий смартфон Xperia 1 IV Gaming Edition за 1330 доларів із підключенням до проводової мережі
|США можуть створити альянс із 14 держав для боротьби з дефіцитом чіпів та обладнання
|США заборонили IT-компаніям, які отримують підтримку держави, протягом 10 років будувати заводи в Китаї
|Mastercard запускає ініціативу Start Path Ukraine — гранти $10 000 для українських фінтех-компаній і підприємців
|iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max — чип A16 Bionic, виріз замість «чубчика» та покращена камера
|Apple представила iPhone 14 і 14 Plus із супутниковим зв’язком Emergency SOS
|Apple анонсувала TWS-навушники AirPods Pro 2 — чип Apple H2 та вдвічі краще шумозаглушення за $249