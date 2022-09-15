Прем'єрка Швеції визнала поразку на виборах і подає у відставку

Прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон у середу визнала поразку на парламентських виборах своєї Соціал-демократичної партії та оголосила про намір подати у відставку з посади глави уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

Очікується, що Андерссон подасть у відставку з посади прем'єрки вже завтра, в четвер. Водночас вона продовжить очолювати Соціал-демократичну партію, а до формування нового кабінету міністрів очолюватиме уряд перехідного періоду.

Раніше Андерссон не визнавала поразки, заявивши, що результати надто близькі, щоб можна було достроково говорити про неї.

Станом на вечір середи було підраховано понад 98% голосів, які шведи віддали на парламентських виборах минулої неділі. Згідно з ними, соціал-демократи виходять на перше місце з 30,4% голосів. Попри це, голосів інших партій для формування лівої коаліції їм не вистачає.

Натомість на друге місце вийшли ультраправі "Шведські демократи" (20,6%), а на третьому - Поміркована партія (19,1%), яка, як очікується, і буде формувати уряд на чолі з Ульфом Крістерссоном.

"Якщо виявиться, що план Ульфа Крістерссона не досягне успіху, тоді, звичайно, мої двері відкриті. Ми, соціал-демократи, готові співпрацювати з усіма, хто хоче бути частиною вирішення проблем, перед якими постала Швеція", - зазначила Андерссон.

Зазначимо, що "Шведські демократи" - ультраправа, антиіммігрантська партія на чолі з Їммі Окессоном, із якою раніше відмовлялися співпрацювати всі політичні сили. Нині ж блок правих допускає, що в разі отримання більшості голосів буде заручатися підтримкою "Шведських демократів", але тільки під час голосування в парламенті, а не у складі коаліції.