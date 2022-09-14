Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Перевізник важких та негабаритних вантажів Deugro пішов із росії

 

Німецька компанія Deugro, що спеціалізується на транспортуванні важких і негабаритних проєктних вантажів, продала свій російський бізнес і залишає ринок в рф.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Aircargo News.

У компанії заявили, що угода була завершена 5 вересня, а місцевий менеджмент став новим покупцем.

«Це свідчить про реалізацію наміра Deugro відмовитися від своїх інтересів у росії з початку війни та згорнути свою діяльність в країні. Відбулася офіційна реєстрація угоди (про продаж свого бізнесу - ред.)», - заявили в компанії.

Як повідомлялося, з перших днів повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну міжнародні союзники та партнери запровадили жорсткі для російської економіки пакети санкцій, а також експортні обмеження. Сотні провідних міжнародних компаній оголосили про припинення роботи в рф та вихід зі спільних проєктів.
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,5430
  0,6729
 1,81

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,1929  0,02 0,06 41,1654  0,05 0,11
EUR 40,0304  0,17 0,43 41,2568  0,17 0,42

Міжбанківський ринок на вчора, 11:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес