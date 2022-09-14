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Перевізник важких та негабаритних вантажів Deugro пішов із росії
18:13 14.09.2022 |
Німецька компанія Deugro, що спеціалізується на транспортуванні важких і негабаритних проєктних вантажів, продала свій російський бізнес і залишає ринок в рф.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Aircargo News.
У компанії заявили, що угода була завершена 5 вересня, а місцевий менеджмент став новим покупцем.
«Це свідчить про реалізацію наміра Deugro відмовитися від своїх інтересів у росії з початку війни та згорнути свою діяльність в країні. Відбулася офіційна реєстрація угоди (про продаж свого бізнесу - ред.)», - заявили в компанії.
Як повідомлялося, з перших днів повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну міжнародні союзники та партнери запровадили жорсткі для російської економіки пакети санкцій, а також експортні обмеження. Сотні провідних міжнародних компаній оголосили про припинення роботи в рф та вихід зі спільних проєктів.
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