ЄС включить корупцію у санкційний механізм щодо порушників прав людини

Європейський Союз планує включити корупцію у свій санкційний механізм, який карає за кордоном порушників прав людини.

Про це глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила у своєму щорічному зверненні "Про становище Союзу" в Європарламенті, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Сьогодні я хотіла би зупинитись на корупції з усіма її гранями. Обличчя іноземних агентів, які намагаються вплинути на нашу політичну систему. Обличчя тіньових компаній або фондів, які зловживають державними коштами. Якщо ми хочемо заслужити довіру, коли просимо країни-кандидати зміцнити свою демократію, ми також маємо викоренити корупцію у себе вдома", - сказала фон дер Ляєн.

Саме тому, за її словами, Єврокомісія наступного року представить заходи щодо оновлення законодавчої бази боротьби з корупцією.

"Ми підвищимо стандарти щодо таких правопорушень, як незаконне збагачення, зловживання впливом та зловживання владою, окрім більш класичних правопорушень, таких як хабарництво. І ми також запропонуємо включити корупцію до нашого режиму санкцій з прав людини, нашого нового інструменту для захисту наших цінностей за кордоном", - сказала фон дер Ляєн.

Вона додала, що корупція "підриває довіру до наших інституцій", тому "ми маємо дати відсіч всією силою закону"

Рада ЄС схвалила санкційний механізм ЄС за порушення прав людини у грудні 2020 року. Цей механізм передбачає такі заходи, як замороження активів та заборона на в'їзд.

За цим механізмом ЄС вже покарав чотирьох росіян у зв'язку з спробою отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального.

Також в рамках цього санкційного режиму ЄС покарав двох громадян Росії за "чистки геїв" у Чечні.